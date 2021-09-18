Nghiên cứu mới khẳng định virus SARS-CoV-2 bắt nguồn từ loài dơi

Tin y tế 18/09/2021 20:19

Các nhà khoa học đã nghiên cứu và cho ra những bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 truyền từ dơi sang người.

Theo bài viết trên tờ The Daily News (của bang Texas, Mỹ), giáo sư Norbert Herzog và giáo sư David Niesel của Đại học Y Texas Medical Branch nhận định rất có thể virus SARS-CoV-2 có nguồn gốc từ loài dơi và đã lây nhiễm sang con người. Chúng đã có một sự thích nghi di truyền và gây ra đại dịch COVID-19.

Chủng coronavirus này có nguồn gốc từ loài dơi móng ngựa và lây nhiễm sang các vật chủ trung gian như gấu mèo và cầy hương, trước khi lây nhiễm vào con người. Khi virus chuyển từ một vật chủ này sang vật chủ khác, chúng phải thích nghi và biến đổi để lây nhiễm hiệu quả hơn và sinh sôi trong tế bào của vật chủ mới. 

Là một virus RNA (tức là có RNA là vật liệu di truyền), SARS-CoV-2 biến đổi theo thời gian. Vì khả năng sao chép bằng chứng đã đọc vào bộ gene của chúng diễn ra không thường xuyên, nên tỷ lệ biến đổi của chúng thấp hơn so với các virus khác, như virus cúm. Các đột biến xuất hiện ngẫu nhiên và những đột biến có tác động không có lợi cho sự phát triển của virus sẽ chết, trong khi các đột biến trung tính và có lợi cho virus sẽ sống sót và lây lan.

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Vào năm 2002 và 2003 lần đầu tiên một chủng coronavirus gây ra một đại dịch, khi chủng virus SARS-CoV đã làm cho khoảng 8.000 người nhiễm - Ảnh minh họa: Internet

Các nhà khoa học đã thí nghiệm với 130.000 mẫu bệnh từ người và so sánh với 69 mẫu bệnh từ loài dơi để xem virus đã biến đổi thế nào. Phân tích di truyền cho thấy có những đột biến nhỏ đã giúp virus lây lan sang con người. Hầu hết các đột biến mà các nhà khoa học phát hiện đều là đột biến trung tính, có thể vì không ai có miễn dịch sớm trong thời gian đầu đại dịch. Trong giai đoạn đầu dịch không có những thay đổi quá lớn có thể đồng nghĩa với việc các đột biến trong virus SARS-CoV-2 xảy ra trước khi virus này lây lan sang con người.

SARS-CoV-2 có những thay đổi ban đầu từ cuối năm 2020, khi các biến thể đầu tiên xuất hiện. Virus này thích nghi với môi trường có miễn dịch nhiều hơn, chọn lọc các biến thể có thể thoát khỏi hệ miễn dịch, đặc biệt trong việc lây nhiễm mãn tính vào những người bị suy giảm miễn dịch. Một số biến thể có thể tiến hóa đến mức gây bệnh nghiêm trọng hơn. Dựa vào vaccine, con người có thể hạn chế những lây nhiễm có thể tạo cơ hội cho virus thích nghi. Tuy nhiên, vaccine cũng gây ra những sức ép có chọn lọc lên virus và chúng có thể biến đổi để nhiễm vào những người đã tiêm vaccine.

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Từ khóa:   covid từ dơi mầm bệnh virus Corona COVID-19

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