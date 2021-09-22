Công viên đầu tiên được mở cửa lại ở TP. HCM, người dân phấn khởi đi tập thể thao

Chiều 21/9, người dân tại phường Tân Phong và Tân Phú (quận 7, TP.HCM) vui mừng, phấn khởi khi các công viên được mở cửa trở lại.

Chiều 21/9, UBND quận 7 đã tổ chức thử nghiệm hoạt động luyện tập thể dục thể thao trong giai đoạn bình thường mới tại 2 phường Tân Phú và Tân Phong. Theo thông tin từ VnExpress cho biết, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, địa phương thực hiện thử nghiệm giai đoạn một (từ ngày 20-30/9) cho người dân 2 phường được đi bộ, tập thể dục dụng cụ thể thao ngoài trời tại 2 công viên và 5 sân quần vợt.

Cầu Ánh Sao nằm trong công viên Cảnh Đồi trong ngày đầu quận 7 thí điểm mở lại công viên. Ảnh: VnExpress Cụ thể ở công viên Cảnh Đồi (đường N-Nam, khu phố 4); sân quần vợt Wonderland (đường Đặng Đại Độ) và Sky Garden (số 800 Nguyễn Văn Linh) thuộc phường Tân Phong; ở phường Tân Phú có Công viên Nam Viên khu S (khu phố 6, phường Tân Phú); các sân quần vợt Nhà văn hóa Phụ nữ (số 2 Nguyễn Đổng Chi); Nguyệt Quế (Nguyễn Thị Thập, đối diện Big C); Khu Nam (số 9-11 đường Tân Phú). Thời gian luyện tập từ 6-8h và 16-18h hằng ngày. Các điểm luyện tập thuộc vùng xanh, phải có người quản lý công viên, sân luyện tập; mật độ tối thiểu 10m2/người và giữ khoảng cách 2m giữa 2 người kế cận.

Hình ảnh chiếc thẻ đủ điều kiện tập thể dục để vào công viên Cảnh Đồi, quận 7. Ảnh: VnExpress Người dân có nhu cầu đến công viên sẽ đăng ký trước và được lực lượng quản lý quét mã QR, cấp phiếu trước cho vào hoạt động - Ảnh: Tuổi trẻ Để tập luyện tại các điểm này cần có những điều kiện sau: Phải là người dân sống ở "vùng xanh", tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng và phải có thẻ do phường cấp. Tại lối vào công viên, bảo vệ sẽ quét mã trên app "Điểm luyện tập TDTT xanh" để lưu thông tin người dân. Hơn 20 nhân viên của điểm tập luyện sẽ quản lý, nhắc nhở người dân tuân thủ 5K, đảm bảo mật độ tối thiểu là 10 m2 một người. Quận 7 là nơi đầu tiên của TP HCM thí điểm hoạt động thể dục thể thao trong giai đoạn "bình thường mới". Đến nay, quận 7 đã ghi nhận 13.732 ca nhiễm, đứng thứ 15 trong tổng số 22 quận, huyện tại TP HCM. Bình Tân là địa phương phát hiện nhiều ca nhiễm nhất, hơn 28.000, kế tiếp là TP Thủ Đức hơn 26.000 ca.

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