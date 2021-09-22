Công viên đầu tiên được mở cửa lại ở TP. HCM, người dân phấn khởi đi tập thể thao

Xã hội 22/09/2021 13:18

Chiều 21/9, người dân tại phường Tân Phong và Tân Phú (quận 7, TP.HCM) vui mừng, phấn khởi khi các công viên được mở cửa trở lại.

Chiều 21/9, UBND quận 7 đã tổ chức thử nghiệm hoạt động luyện tập thể dục thể thao trong giai đoạn bình thường mới tại 2 phường Tân Phú và Tân Phong.

Theo thông tin từ VnExpress cho biết, bà Nguyễn Thị Bé Ngoan - Phó Chủ tịch UBND quận 7 cho biết, địa phương thực hiện thử nghiệm giai đoạn một (từ ngày 20-30/9) cho người dân 2 phường được đi bộ, tập thể dục dụng cụ thể thao ngoài trời tại 2 công viên và 5 sân quần vợt.

Công viên đầu tiên được mở cửa lại ở TP. HCM, người dân phấn khởi đi tập thể thao - Ảnh 1
 Cầu Ánh Sao nằm trong công viên Cảnh Đồi trong ngày đầu quận 7 thí điểm mở lại công viên. Ảnh: VnExpress

Cụ thể ở công viên Cảnh Đồi (đường N-Nam, khu phố 4); sân quần vợt Wonderland (đường Đặng Đại Độ) và Sky Garden (số 800 Nguyễn Văn Linh) thuộc phường Tân Phong; ở phường Tân Phú có Công viên Nam Viên khu S (khu phố 6, phường Tân Phú); các sân quần vợt Nhà văn hóa Phụ nữ (số 2 Nguyễn Đổng Chi); Nguyệt Quế (Nguyễn Thị Thập, đối diện Big C); Khu Nam (số 9-11 đường Tân Phú).

Thời gian luyện tập từ 6-8h và 16-18h hằng ngày. Các điểm luyện tập thuộc vùng xanh, phải có người quản lý công viên, sân luyện tập; mật độ tối thiểu 10m2/người và giữ khoảng cách 2m giữa 2 người kế cận.

Công viên đầu tiên được mở cửa lại ở TP. HCM, người dân phấn khởi đi tập thể thao - Ảnh 2

Hình ảnh chiếc thẻ đủ điều kiện tập thể dục để vào công viên Cảnh Đồi, quận 7.

Ảnh:  VnExpress

Công viên đầu tiên được mở cửa lại ở TP. HCM, người dân phấn khởi đi tập thể thao - Ảnh 3
Người dân có nhu cầu đến công viên sẽ đăng ký trước và được lực lượng quản lý quét mã QR, cấp phiếu trước cho vào hoạt động -  Ảnh: Tuổi trẻ 

Để tập luyện tại các điểm này cần có những điều kiện sau: Phải là người dân sống ở "vùng xanh", tiêm đủ 2 mũi vaccine hoặc F0 đã khỏi bệnh trong thời gian 6 tháng và phải có thẻ do phường cấp. Tại lối vào công viên, bảo vệ sẽ quét mã trên app "Điểm luyện tập TDTT xanh" để lưu thông tin người dân. Hơn 20 nhân viên của điểm tập luyện sẽ quản lý, nhắc nhở người dân tuân thủ 5K, đảm bảo mật độ tối thiểu là 10 m2 một người.

Công viên đầu tiên được mở cửa lại ở TP. HCM, người dân phấn khởi đi tập thể thao - Ảnh 4
Quận 7 là nơi đầu tiên của TP HCM thí điểm hoạt động thể dục thể thao trong giai đoạn "bình thường mới". 

Đến nay, quận 7 đã ghi nhận 13.732 ca nhiễm, đứng thứ 15 trong tổng số 22 quận, huyện tại TP HCM. Bình Tân là địa phương phát hiện nhiều ca nhiễm nhất, hơn 28.000, kế tiếp là TP Thủ Đức hơn 26.000 ca.

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Người có 'thẻ xanh' vì từng là F0 an toàn hơn đối tượng có 'thẻ xanh' nhờ tiêm đủ vaccine

Bác sĩ Trương Hữu Khanh: Người có 'thẻ xanh' vì từng là F0 an toàn hơn đối tượng có 'thẻ xanh' nhờ tiêm đủ vaccine

F0 "thẻ xanh" cũng có thể tham gia các hoạt động tình nguyện liên quan đến việc chăm sóc bệnh nhân Covid-19 an toàn, với mức bảo hộ cho phép.

Xem thêm
Từ khóa:   Công viên TPHCM mở cửa quận 7 mở cửa hoạt động trở lại quận 7 mở cửa

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Sự thật đằng sau những lần sang nhà hàng xóm của chồng trong khoảng thời gian vợ ở cữ

Tâm sự gia đình 58 phút trước
Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Nỗi ngỡ ngàng của chủ nhà khi thấy người giúp việc ăn mặc gợi cảm rời đi lúc 12 giờ đêm

Tâm sự 1 giờ 58 phút trước
Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Sự thật đằng sau những âm thanh lạ 3 đêm liên tiếp và danh tính bất ngờ của người đi cùng chị hàng xóm

Ngoại tình 2 giờ 28 phút trước
Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Nỗi lòng người vợ cũ khi nghe giọng nói ở đầu dây bên kia giữa lúc bệnh tật hoành hành

Tâm sự 2 giờ 58 phút trước
Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Nỗi lòng cô dâu quyết định nộp đơn ly hôn ngay sau đêm cưới vì lời dặn từ mẹ chồng

Tâm sự 3 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 3 giờ 58 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 4 giờ 28 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 4 giờ 58 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 5 giờ 28 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 5 giờ 58 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số