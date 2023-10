Bạn gái hot girl cũ lần đầu khoe con gái chung với Jack, dân mạng lại bàn tán vì điều này

Tối 20/9, Thiên An, bạn gái cũ của Jack, lần đầu đăng ảnh chụp cùng con gái của cả hai - bé Sol.

Mới đây, trên mạng xã hội xôn xao hình ảnh Thiên An, bạn gái cũ ca sĩ Jack mặc áo hai dây trắng, ẵm bé Sol. Vóc dáng, gương mặt của cô không có nhiều thay đổi so với thời son rỗi. Trong hình, Sol được mẹ cho mặc váy, cài nơ trên đầu. Sol buồn ngủ nên ngáp ngon lành trên tay mẹ. Sol có nước da trắng, trông vô cùng bụ bẫm, kháu khỉnh. "Mừng trung thu đầu tiên của em nhé! Mẹ yêu Sol nhất trên đời này", Thiên An chia sẻ.

Thiên An được biết đến từ một hot girl trên mạng xã hội và sau đó là "nàng thơ" trong các MV của Jack như: Sóng gió, Bạc phận.... Cả hai cũng từng trong mối quan hệ yêu đương nhưng sau đó lại rạn nứt dù có chung một đứa con là bé Sol.

Cô bé Sol được nhận xét là sở hữu đường nét gương mặt và ánh mắt giống hệt bố của mình - ca sĩ Jack. Đông đảo khán giả hy vọng Thiên An đăng tải hình ảnh nhiều hơn hoặc làm vlog về cuộc sống thường ngày của hai mẹ con.

Trước đó, Thiên An từng tiết lộ con gái chào đời vào 1/4/2021. 20 ngày sau khi Sol ra đời, Thiên An và Jack chia tay vì bất đồng trong quan điểm sống. Thiên An cho biết thêm, sau chia tay, Jack chưa từng gọi điện, nhắn tin hỏi thăm con. Còn mẹ ruột Jack nhờ người gửi cho cô 5 triệu đồng mỗi tháng để nuôi con. "Điều tôi cần không phải tiền mà là sự quan tâm. Những người phụ nữ làm mẹ chắc hẳn đều biết một mình chăm con vất vả ra sao, trầm cảm sau sinh kinh khủng thế nào. Tôi đã cố gắng giữ hình ảnh Jack trong mắt con gái là một người đàn ông tốt. Nhưng tôi đã cố hết sức. Những việc anh làm khiến tôi thật đau lòng", cô nói.

