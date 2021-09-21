10 triệu liều vaccine Abdala do Cuba sản xuất được Chính phủ đồng ý mua

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20/9 về việc mua vắc-xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

Ngày 20-9, Chính phủ đã ban hành nghị quyết 109 về việc mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất. Theo nghị quyết này, Chính phủ đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt quy định tại điều 26 Luật đấu thầu đối với việc mua vắc xin phòng COVID-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất với 4 điều kiện.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc hội kiến Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz - Ảnh: TTXVN

Theo nguồn tin Người lao động, Bộ Y tế chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung, số liệu tại các văn bản: Số 451/TTr-BYT ngày 9/9/2021, số 475/TTr-BYT ngày 16-9-2021; số 7795/BYT-KH-TC ngày 18-9-2021; số 7800/BYT-KH-TC ngày 19-9-2021; khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc-xin phòng Covid-19 Abdala của Cuba, bảo đảm chất lượng vắc-xin, tiến độ, hiệu quả trong phòng, chống dịch Covid-19.

Trước đó, Bộ Y tế đã phê duyệt có điều kiện vắc xin Abdala cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Vắc xin Abdala sản xuất thành phẩm tại Công ty AICA Laboraries, Base Business Unit (BBU) AICA - Cuba và được xuất bán thành phẩm, đóng gói cấp 2 tại Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba.

Chính phủ đồng ý mua 10 triệu liều vắc xin Abdala của Cuba.

Tại Việt Nam, Trung tâm Nghiên cứu, sản xuất vắc xin và sinh phẩm y tế (POLYVAC) là nơi đề nghị phê duyệt vắc xin này. Vắc xin Abdala mỗi liều 0,5ml chứa 50mcg vắc xin protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể (RBG) của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp.

Vắc-xin Abdala mỗi liều 0,5 ml chứa 50 mcg vắc-xin protein tái tổ hợp chứa vùng liên kết với thụ thể (RBG) của virus SARS-CoV-2, bào chế ở dạng hỗn dịch tiêm bắp. Vắc-xin được đóng gói hộp 10 lọ, mỗi lọ chứa 10 liều, mỗi liều 0,5 ml.

Kết quả bước đầu thử nghiệm lâm sàng cho thấy vắc-xin Abdala có khả năng ngăn chặn được các loại biến thể SARS-CoV-2 lần đầu tìm thấy ở châu Phi và Brazil. Vắc-xin được tiêm 3 mũi, khoảng cách giữa hai mũi tiêm là 14 ngày.

Chưa có dữ liệu đánh giá hiệu lực bảo vệ của vaccine Nanocovax Sáng 19/9, Bộ Y tế có thông tin chính thức về cuộc họp xem xét kết quả giữa kỳ thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 vắc xin Nanocovax của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/10-trieu-lieu-vaccine-abdala-do-cuba-san-xuat-duoc-chinh-phu-dong-y-mua-425853.html