Hà Nội xúc tiến tìm nguồn vaccine COVID- 19 cho trẻ em, tiêm bao phủ 2 mũi

Tin y tế 23/09/2021 19:14

Chủ tịch TP.Hà Nội cho biết, thành phố dự kiến đến tháng 11/2021 sẽ tiêm bao phủ mũi 2 trên cơ sở vaccine được phân bổ và xúc tiến tìm nguồn vaccine cho trẻ em.

Dẫn tin từ Lao Động, phát biểu tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu tại kỳ họp thứ hai, HĐND TP Hà Nội khóa XVI sáng 23/9, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh nhấn mạnh kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định nhiều nội dung lớn, có tính chất xuyên suốt cho cả nhiệm kỳ và là cơ sở pháp lý để TP triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng năm 2021 cũng như giai đoạn 2021 - 2025.

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Quang cảnh kỳ họp ngày 23/9. Ảnh: Lao động

Theo Tuổi Trẻ, ông Chu Ngọc Anh cho biết, trên cơ sở đánh giá trúng và đúng tình hình dịch bệnh và nguy cơ lây lan trong cộng đồng, qua nhiều lần điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch linh hoạt, thành phố đã quyết định áp dụng giãn cách xã hội trên toàn địa bàn từ ngày 24/7.

Chủ tịch UBND thành phố nêu rõ: "Thành phố nhận thức đây là một quyết định rất khó, do vậy, vừa triển khai, vừa đánh giá, liên tục điều chỉnh từ thực tế để xây dựng và triển khai một cách chủ động, sáng tạo, linh hoạt các phương án, kịch bản với cấp độ cao hơn để sẵn sàng ứng phó trong mọi tình huống, ưu tiên cao nhất cho việc đảm bảo sức khỏeđời sống của nhân dân".

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 Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh tiếp thu giải trình ý kiến các đại biểu tại kỳ họp HĐND TP.

Qua 4 đợt giãn cách xã hội, thành phố đã cơ bản kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh: Số ca F0 trung bình trong ngày đã giảm dần qua các đợt giãn cách. Số điểm phong tỏa giảm mạnh, số vùng đỏ giảm, vùng xanh tăng. Số ca nhiễm giảm và phần lớn đã khu trú tập trung trong các khu cách ly, khu vực phong tỏa và có những ngày liên tiếp không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng…

Tính đến ngày 20/9, toàn TP đã tiêm được 6.386.058 mũi cho người dân trên 18 tuổi (5.691.664 mũi 1, đạt 94,5% dân số trên 18 tuổi, 68,6% tổng dân số; 694.394 mũi 2, đạt 11,2% dân số trên 18 tuổi và 8,4% tổng dân số), số lượng còn lại chủ yếu là đối tượng không được chỉ định tiêm sau khi khám sàng lọc.

Dự kiến, đến tháng 11/2021, TP sẽ tiêm bao phủ mũi 2 trên cơ sở vắc xin được phân bổ và xúc tiến tìm nguồn vắc xin cho trẻ em.

Chủ tịch UBND thành phố cũng nhấn mạnh yêu cầu phải tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương, đẩy mạnh áp dụng các biện pháp phù hợp để tiếp tục kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh Covid-19; đặt mục tiêu chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết; quyết tâm bảo vệ an toàn cho Thủ đô, bảo đảm ngăn chặn, đẩy lùi, không để dịch bệnh diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND TP Chu Ngọc Anh bày tỏ, nhận thức rõ nhiệm vụ còn lại của năm 2021 là rất nặng nề với những khó khăn, thách thức phía trước còn rất lớn, UBND thành phố sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, hành động khẩn trương, quyết liệt để thực hiện hoàn thành với mức cao nhất các mục tiêu nhiệm vụ mà HĐND thành phố đã quyết nghị.

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