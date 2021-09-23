Chính phủ mua 20 triệu liều vaccine Vero Cell của Sinopharm Trung Quốc

Chính phủ ban hành Nghị quyết 110 về việc mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc.

Chính phủ vừa ban hành nghị quyết về mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm (Trung Quốc). Theo nguồn tin Người lao động, nghị quyết của Chính phủ do Phó Thủ tướng Lê Minh Khái ký ban hành ngày 21/9, đồng ý việc Thủ tướng cho phép áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo điều 26 luật Đấu thầu đối với việc mua 20 triệu liều vắc-xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm, Trung Quốc.

Sẽ có 20 triệu liều vắc xin Vero Cell được mua theo nghị quyết của Chính phủ vừa ban hành.

Kèm theo đó là các điều kiện như chấp thuận điều khoản miễn trừ trách nhiệm đối với các khiếu nại phát sinh từ hoặc liên quan đến vắc xin hoặc việc sử dụng vắc xin; chấp nhận phương thức thanh toán theo các điều khoản trong hợp đồng; chấp nhận không có nội dung về bảo lãnh tạm ứng, bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Việc ký kết, hiệu lực, giải thích và thực hiện, giải quyết tranh chấp của hợp đồng áp dụng theo pháp luật Trung Quốc. Trường hợp không giải quyết được, tranh chấp do Ủy ban Trọng tài thương mại và kinh tế quốc tế Trung Quốc tại Bắc Kinh, Trung Quốc phán quyết.

Nghị quyết này cũng nêu rõ, Bộ Y tế chịu trách nhiệm về tờ trình số 1442 và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng COVID-19 Vero Cell của Sinopharm, đảm bảo chất lượng vắc xin, hiệu quả, tiến độ trong phòng, chống dịch COVID-19.

Nghị quyết giao Bộ Y tế chịu trách nhiệm và khẩn trương tổ chức thực hiện việc mua vắc xin phòng Covid-19 Vero Cell của Tập đoàn Sinopharm Trung Quốc, đảm bảo chất lượng, hiệu quả, tiến động trong phòng chống dịch Covid-19.

Vắc-xin Vero Cell được Bộ Y tế ban hành Quyết định việc phê duyệt có điều kiện vào tháng 6-2021 cho nhu cầu cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19.

Vắc-xin ngừa Covid-19 có tên Covid-19 Vắc-xin (Vero Cell), Inactivated (tên khác là SARS-CoV-2 Vắc-xin, Vero Cell, Inactivated). Vắc-xin này được bào chế dưới dạng hỗn dịch tiêm với 6.5U kháng nguyên SARS-CoV-2 bất hoạt trên mỗi liều 0,5 ml.

Trước đó, Chính phủ cũng đã có Nghị quyết về việc mua vắc xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất, với các điều kiện tương tự.

10 triệu liều vaccine Abdala do Cuba sản xuất được Chính phủ đồng ý mua Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 109/NQ-CP ngày 20/9 về việc mua vắc-xin phòng Covid-19 Abdala do Trung tâm Kỹ thuật di truyền và công nghệ sinh học Cuba sản xuất.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chinh-phu-mua-20-trieu-lieu-vaccine-vero-cell-cua-sinopharm-trung-quoc-426305.html