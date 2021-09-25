Xúc động tâm thư bà chủ Đại Nam gửi ái nữ, tiết lộ sẽ tặng con 'vật báu' nghìn tỷ, trút hết nỗi lòng: 'Mẹ không muốn con khổ như đời mẹ'

Xã hội 25/09/2021 15:42

'Con đã có mặt trên đời này như một đặc ân đã ban cho mẹ. Mọi nỗ lực mẹ làm vì mẹ yêu con như yêu chính cuộc đời mẹ', bà Phương Hằng xúc động bày tỏ tình cảm với con gái.

Thời gian gần đây, CEO Nguyễn Phương Hằng được công chúng quan tâm hơn bao giờ hết. Bên cạnh loạt livestream gay cấn được người người, nhà nhà theo dõi thì đời tư của nữ đại gia cũng trở thành đề tài thu hút dư luận.

Đối lập với sự kiên quyết và cứng rắn trên sóng livestream cũng như thương trường, ở nhà bà Hằng là người mẹ hết lòng yêu thương và rất thân thiết với các con, đặc biệt bà luôn dành sự cưng chiều cho cô con gái duy nhất. 

Xúc động tâm thư bà chủ Đại Nam gửi ái nữ, tiết lộ sẽ tặng con 'vật báu' nghìn tỷ, trút hết nỗi lòng: 'Mẹ không muốn con khổ như đời mẹ' - Ảnh 1
Natalie là con gái duy nhất của bà Phương Hằng - Ảnh: FBNV

 Trên Facebook cá nhân, mới đây, bà chủ Đại Nam đã đăng tải một tâm thư rất dài dành cho con gái Natalie. Nữ đại gia chia sẻ, sự có mặt của Natalie như đặc ân đối với bà và sẽ nỗ lực, cố gắng làm mọi điều để dành cho con.

Đặc biệt, trong tâm thư bà Phương Hằng gửi gắm mong muốn con gái có thể bắt đầu học làm bà chủ nhỏ và biết cất giữ của riêng cho mình. Đồng thời, nữ CEO cũng khẳng định sẽ dạy con cách sống và khiến con trưởng thành trong tương lai.

Xúc động tâm thư bà chủ Đại Nam gửi ái nữ, tiết lộ sẽ tặng con 'vật báu' nghìn tỷ, trút hết nỗi lòng: 'Mẹ không muốn con khổ như đời mẹ' - Ảnh 2
Tâm thư xúc động bà Hằng gửi con gái - Ảnh: FBNV

 Nội dung của bức tâm thư như sau:

“Tôi viết tâm thư này cho con gái xinh đẹp của tôi, vì tôi đã yêu con như yêu chính cuộc đời mình.

Con gái mẹ, mẹ muốn nói lời cảm ơn con vì sự có mặt của con trên đời này khiến cho mẹ muốn sống, muốn sống và muốn nỗ lực và thành công để bù đắp cho con. Vì mẹ không muốn con khổ như đời mẹ. Con đã có mặt trên đời này như một đặc ân mà Trời Phật đã ban cho mẹ. Mọi nỗ lực mẹ làm vì mẹ yêu con như yêu chính cuộc đời mẹ. Mọi đam mê mẹ làm để có được là sau này mẹ để lại cho các con.

Riêng toàn bộ nữ trang mẹ có được, mẹ tặng cho con. Con có thể sử dụng hoặc lấy nó bán ra đấu giá để làm từ thiện và làm trang sức cho con. Vì con là con gái, mỗi khi mẹ mua một món gì mẹ đều nghĩ đến con và cho con.

Mẹ đã bão hoà cảm xúc và cho con tất cả những gì mẹ đã một thời đam mê. Con hãy giữ lấy, và bắt đầu tập cho mình làm bà chủ nhỏ và biết cất giữ làm của riêng cho mình. Mẹ chỉ giữ lại vài món để đeo khi cần.

Xúc động tâm thư bà chủ Đại Nam gửi ái nữ, tiết lộ sẽ tặng con 'vật báu' nghìn tỷ, trút hết nỗi lòng: 'Mẹ không muốn con khổ như đời mẹ' - Ảnh 3
4 người con của bà chủ Đại Nam - Ảnh: FBNV

 Sinh nhật con lần này nhìn thấy con khôn lớn xinh đẹp mẹ rất vui, rất hạnh phúc. Mẹ tin con sẽ biết gìn giữ. Mẹ sẽ dạy con cách sống và con sẽ trưởng thành. Hi sinh đời mẹ cho các con cũng là điều hạnh phúc. Mẹ tin con như tin vào chính mẹ. Con là bản sao - photocopy màu của mẹ. Tất cả mẹ sẽ cho đều các con.

Mẹ đã là người mẹ tốt, bảo bọc các con, thương yêu và dạy dỗ các con trưởng thành trong tình yêu của mẹ. Mẹ yêu con và tin con của mẹ sẽ thành công và hạnh phúc vì con có mẹ, niềm tin yêu lớn nhất của đời con.

Mẹ yêu con, Natalie.”

Trước đó, trong livestream tối ngày 5/6, nữ đại gia cũng từng chia sẻ việc sẽ cho ai thừa kế bộ sưu tập kim cương của mình. “Sau này khi tôi già, tôi sẽ để lại cho con gái mình (Natalie) một, hai viên kim cương. Số còn lại, tôi sẽ ủng hộ tất cả cho những người nghèo, những trẻ em không may bị mắc bệnh hiểm nghèo”, bà Hằng nói.

Xúc động tâm thư bà chủ Đại Nam gửi ái nữ, tiết lộ sẽ tặng con 'vật báu' nghìn tỷ, trút hết nỗi lòng: 'Mẹ không muốn con khổ như đời mẹ' - Ảnh 4
Bà chủ Đại Nam sở hữu BST kim cương khủng - Ảnh: Internet

 Cũng theo bà Phương Hằng từng chia sẻ trên trang cá nhân, con gái của nữ CEO tên My hay còn gọi là Natalie, được mẹ cho đi du học từ nhỏ nên khá kín tiếng. Chỉ từ sau khi về Việt Nam sống cùng gia đình, Natalie mới thường xuyên xuất hiện trong nhiều dịp trọng đại như sinh nhật mẹ, đám hỏi anh trai và được mọi người biết mặt.

Bà Phương Hằng cho biết, con gái rất ngoan, lễ phép. Ngoài ra nữ đại gia còn khẳng định sẽ không đặt bất kì tiêu chuẩn hay kì vọng nào lên con, đồng thời sẽ luôn cố gắng hết mình để con thực hiện ước mơ.

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Trong lúc dân tình đang bàn tán xôn xao thông tin khu du lịch Đại Nam sắp được chuyển nhượng sang chủ mới thì nữ đại gia 50 tuổi đã lên tiếng về mọi việc.

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