TP.HCM đạt gần 70% dân số trên 18 tuổi đã tiêm vaccine mũi thứ 2 phòng Coivd-19

Theo tổng dân số của TP.HCM tính đến hết ngày 30/6, toàn thành phố đã có 97,3% người trên 18 tuổi được tiêm 1 mũi. Số người tiêm đủ 2 mũi là: 68,7%.

Theo thông tin từ Zing News, ngày 7/10, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho hay trong ngày hôm qua, thành phố đã tiêm vaccine Covid-19 cho 143.654 người. Số lượng này thấp hơn 39.570 mũi tiêm so với ngày trước đó (183.224 mũi). Các điểm tiêm đều được thực hiện ổn định, trật tự.

Từ 1/10 đến nay, thành phố duy trì số lượng mũi tiêm vaccine phòng Covid-19 ở mức cao. Các quận, huyện và TP.Thủ Đức đa số tập trung tiêm chủng mũi 2 cho người dân và rà soát phủ đầy đủ mũi 1 cho người dân.

Gần 70% dân số trên 18 tuổi ở TP.HCM đã tiêm mũi 2 vaccine Covid-19. Ảnh: Internet

Trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị 18 (ngày 1/10), toàn thành phố có thêm 264.237 người được tiêm vaccine Covid-19. Đến ngày 2/10, số mũi tiêm tăng 227.988. Trong ngày 4/10, thành phố đạt kỷ lục về số lượng mũi tiêm vaccine trong 24 giờ với 324.181 lượt người.

Theo số lượng các điểm tiêm chủng và nhân lực được tổ chức tại các địa phương, TP.HCM có thể đạt công suất trung bình hơn 200.000 mũi/ngày. Nếu tăng cường nhân lực, số lượng này có thể đạt hơn 300.000 mũi/ngày.

Như vậy, từ khi TP.HCM bắt đầu tổ chức tiêm chủng đợt 1 đến hết 6/10, tổng số mũi tiêm được là 11.965.360, trong đó có 4.951.439 người tiêm mũi 2.

Theo tổng dân số của TP.HCM tính đến hết ngày 30/6, toàn thành phố đã có 97,3% người trên 18 tuổi được tiêm 1 mũi. Số người tiêm đủ 2 mũi là: 68,7%.

Ngoài ra, người trên 65 tuổi ở thành phố được tiêm 2 mũi là 72,29%. Người từ 50 đến 65 tuổi được tiêm 2 mũi là 69,72%. Riêng vaccine Vero Cell, thành phố đã tiêm cho 2.924.658 người.

Theo báo cáo của Sở Y tế TP.HCM, tính đến ngày 15/10, thành phố còn khoảng hơn 200.000 người cần tiêm mũi 1 và hơn 733.000 người cần tiêm mũi 2. Trong khi đó, số lượng vaccine hiện còn trong kho bảo quản của HCDC là hơn 2,4 triệu liều.

Theo thông tin từ Cổng thông tin Covid-19 TP.HCM tính đến trưa 7/10, hầu hết 22 quận, huyện và TP.Thủ Đức đều đạt tỷ lệ tiêm chủng mũi 1 từ 97-100%. Riêng tỷ lệ tiêm chủng mũi 2 vẫn còn khá chênh lệch giữa các địa phương, một số quận có số mũi 2 thấp như Bình Thạnh, Bình Chánh, Bình Tân...

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