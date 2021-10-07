Va chạm với sà lan trong đêm tối, chồng đau đớn nhìn vợ con mất hút

Xã hội 07/10/2021 14:51

Vụ tai nạn giao thông đường thủy giữa sà lan chở đá và vỏ lãi khiến 8 người rớt xuống sông, 5 người may mắn thoát chết.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 7/10, Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Kiên Giang cho biết, đã tìm thấy thi thể 2 trong 3 nạn nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa sà lan và vỏ lãi.

Cụ thể, theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 5/10, ông Huỳnh Hà B. (37 tuổi; ngụ tỉnh Kiên Giang) điều khiển vỏ lãi chở vợ, con và cháu Lê Hoài M. (10 tuổi) cùng 4 người khác. Tuy nhiên, khi đến khu vực ngã ba kênh Vành Đai thuộc phường Vĩnh Hiệp, TP. Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang thì máy bị hỏng khiến vỏ lãi trôi tự do.

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Lực lượng chức năng tổ chức tìm kiếm các nạn nhân - Ảnh: Người Lao động

Không may, lúc này, chiếc sà lan chở đá do ông Lê Văn C. (49 tuổi; ngụ TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) cũng đang lưu thông theo chiều ngược lại nên bất ngờ tông thẳng vào vỏ lãi khiến ông B. và 7 người rơi xuống kênh.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng thuộc Công an tỉnh Kiên Giang cùng người dân đến hiện trường nhưng chỉ cứu kịp được ông B. và 4 người khác. Khi được đưa lên bờ, ông B. đau đớn nhìn vợ, con và bé M. mất hút trong đêm tối.

Hiện lực lượng chức năng đã tìm được thi thể em M. và con ông B.; còn vợ ông B. vẫn đang mất tích.

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