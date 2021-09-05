Sau thời gian nỗ lực tìm kiếm, Công an xã Phú Sơn, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã tìm thấy bé trai 3 tuổi mất tích ở một lô cao su, cách hiện trường khoảng 1km.

Theo báo Lao động đưa tin, tối 4/9, ông Vũ Quang Luật - Chủ tịch UBND xã Đắk Ru, huyện Đắk R'Lấp (tỉnh Đắk Nông) cho biết, lực lượng chức năng vừa tìm thấy bé trai 3 tuổi (trú tại Bình Phước) mất tích sau 1 ngày bị lạc trong rừng cao su khu vực giáp ranh giữa hai tỉnh Đắk Nông - Bình Phước.

Được biết, trước đó, chiều 3/9, chị N.T.U (trú tại huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) dẫn theo con trai là cháu T.L.T. (SN 2018) vào rừng hái măng. Lúc này, chị U. để con ngồi tại một gốc cây rồi chị đi tìm măng. Tuy nhiên, đến khi quay lại vị trí gốc cây này, chị U. không nhìn thấy con của mình nữa.

Sau hồi tìm kiếm, chị U. phát hiện đôi giày của cháu T. dưới suối. Lúc này, chị U. lo sợ con đã trượt chân xuống dòng nước lũ nên bị cuốn trôi. Vì vậy, chị U. và chồng đã nhanh chóng trình báo chính quyền địa phương gần đó về thông tin này.

Ngay lập tức, lực lượng cứu nạn cứu hộ Đắk Nông và Bình Phước đã phối hợp với người dân địa phương tổ chức tìm kiếm.

Bà Trần Tuệ Hiền - chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước, ẵm vỗ về khi tìm thấy cháu bé tại hiện trường - Ảnh: Tuổi trẻ

Theo báo Tuổi trẻ, đến khoảng 3h sáng ngày 4/9, địa hình quá hiểm trở cộng với đêm tối, mưa gió, nước sông đục ngầu nên lực lượng tìm kiếm phải tạm ngưng. Đến sáng 4/9, anh em tiếp tục tìm kiếm và rất may đã phát hiện cháu bé còn sống trong lô cao su vào khoảng 13h chiều.

Ngay khi tìm thấy, gia đình rất vui mừng, xúc động. Thiếu tá Phạm Ngọc Tuân - Trưởng Công an xã Phú Sơn cho biết: "Lúc tìm thấy, cháu bé trong tình trạng sợ sệt, khóc lóc, đói bụng và rất khát nước, nhưng sau khi được chăm sóc, cháu khỏe lại nhanh và nhớ bố mẹ. Chúng tôi đã chăm sóc và giao cháu cho cha mẹ. Mọi sự tốt đẹp".

Nhằm kịp thời động viên, ghi nhận sự nỗ lực của các lực lượng tìm kiếm, chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước quyết định thưởng nóng đội tìm kiếm 30 triệu đồng, đồng thời hỗ trợ gia đình cháu bé.

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