Nóng: Lật thuyền chở 8 học sinh trong đêm làm 4 em mất tích, 4 em bơi được vào bờ

Xã hội 06/10/2021 14:01

Trên đường trở về nhà sau khi đi gặt lúa giúp gia đình bạn, 8 học sinh không may bị lật thuyền, 4 em may mắn bơi được vào bờ, còn 4 em mất tích. Lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 em.

Theo báo Tuổi Trẻ Online đưa tin, sáng 6/10, bà Củng Thị Mẩy - Chủ tịch UBND huyện Bắc Mê (tỉnh Hà Giang) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ lật thuyền trong đêm 5/10 khiến 4 học sinh mất tích. Bà Mẩy cho hay: "Hiện lực lượng chức năng của tỉnh và huyện đang tập trung tìm kiếm các em mất tích".

Theo thông tin ban đầu, khoảng 22h20 tối 5/10, trên sông Gâm đoạn qua thôn Bó Củng, thị trấn Yên Phú (huyện Bắc Mê) đã xảy ra một vụ lật thuyền.

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Lực lượng chức năng tìm kiếm học sinh mất tích - Ảnh: Tuổi trẻ

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên thuyền có 8 học sinh của Trường THPT Bắc Mê. Sau khi lật thuyền, 4 em đã tự bơi được vào bờ, còn 4 em mất tích là: Nguyễn Thị T. (16 tuổi), Hà Ngọc L. (16 tuổi), Hoàng Ánh D. (16 tuổi) và Tăng Như Th. (17 tuổi), đều ở thị trấn Yên Phú.

Ông Nông Văn Tuyến - Bí thư Đảng ủy thị trấn Yên Phú, thông tin thêm: "Các em đi thuyền sang bên kia sông giúp gia đình nhà bạn gặt lúa, sau khi ăn cơm tối xong, lúc đi thuyền trở về thì gặp nạn, 4 em mất tích. Ngay sau đó lực lượng cứu hộ cứu nạn của địa phương đã tổ chức tìm kiếm xuyên đêm nhưng không có kết quả. Đến sáng nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 1 em, còn 3 em đang mất tích".

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