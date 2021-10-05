NÓNG: Thêm 1 tỉnh cho gần 2000 học sinh tạm dừng đến trường học trực tiếp vì xuất hiện F0

Xã hội 05/10/2021 17:15

Sau khi phát hiện 2 trường hợp nhiễm Covid-19, địa phương này đã cho 1.800 học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường.

Theo thông tin báo Đất Việt, mới đây, xã Cẩm Đông (huyện Cẩm Giang, tỉnh Hải Dương) vừa ghi nhận 2 trường hợp mắc COVID-19 liên quan đến bệnh viện Việt Đức Hà Nội. Vì vậy, để đảm bảo an toàn, phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Giàng đã cho gần 1.800 học sinh trên địa bàn tạm dừng đến trường và chuyển sang học trực tuyến.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương cũng đã có những điều chỉnh về lịch học và hình thức học cho học sinh.

Tại tỉnh Phú Yên cũng tạm thời chưa tổ chức dạy, học trực tiếp từ ngày 4/10 như dự kiến trước đó mà tiếp tục dạy học trực tuyến thêm một thời gian nữa.

Tương tự, Sở GD&ĐT tỉnh Sóc Trăng cũng có công văn về việc điều chỉnh kế hoạch thời gian thực hiện nhiệm vụ năm học 2021-2022. Theo đó, cấp THPT chính thức dạy học bằng hình thức trực tuyến từ ngày 15/9/2021; cấp THCS chính thức dạy học bằng hình thức trực tuyến từ ngày 4/10/2021. Trước đó, tỉnh này dự kiến cho học sinh học trực tiếp vào ngày 4/10.

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Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhiều địa phương cũng đã có những điều chỉnh về lịch học và hình thức học cho học sinh - Ảnh: Báo Đất Việt

Bến Tre cũng đã có công văn dừng dạy học trực tiếp trong tháng 10, năm học 2021-2022. Theo đó, các cơ sở giáo dục trong tỉnh Bến Tre dừng tổ chức dạy học trực tiếp tại trường từ ngày 4/10 cho đến khi có thông báo mới.

Tối 2/10, Sở GD-ĐT Cà Mau cũng có văn bản hoả tốc về việc thay đổi lịch học áp dụng từ ngày 4/10 tới. Theo đó, Sở GD-ĐT yêu cầu tạm dừng tổ chức dạy học trực tiếp đối với 4 trường thí điểm gồm: Trường Tiểu học Hòa Mỹ 1 (xã Hòa Mỹ, huyện Cái Nước); Trường Tiểu học Thới Bình C (xã Thới Bình, huyện Thới Bình); Trường THCS Hàm Rồng (xã Hàm Rồng, huyện Năm Căn) và Trường THCS Khánh Bình Tây Bắc (xã Khánh Bình Tây Bắc, huyện Trần Văn Thời).

Cửa Lò (Nghệ An) quyết định tạm dừng việc dạy học trực tiếp trên toàn địa bàn ở cả 3 cấp Tiểu học, THCS và THPT với hơn 13.000 học sinh vào ngày 30/9. Học sinh tại TP. Vinh cũng chưa trở lại trường từ ngày 4/10 và tiếp tục học trực tuyến. Học sinh huyện Nghi Lộc cũng chuyển sang học bằng hình thức này.

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Dự kiến, tổng nguồn vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

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