Chính phủ đồng ý chi 3.500 tỉ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn mua máy tính học trực tuyến

Xã hội 05/10/2021 08:24

Dự kiến, tổng nguồn vốn bố trí để cho vay là khoảng 3.500 tỉ đồng, nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua thiết bị phục vụ học tập trực tuyến.

Theo thông tin của Vietnamnet, ngày 4/10, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản truyền đạt ý kiến, chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên mua máy tính, thiết bị học tập. 

Cụ thể, Chính phủ đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn để mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến.

Theo đó, đối tượng được vay vốn là học sinh, sinh viên thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, có bố hoặc mẹ mất do dịch Covid-19 và chưa có máy tính để học tập trực tuyến (đối tượng học sinh, sinh viên khó khăn được hỗ trợ bám sát theo chủ trương hỗ trợ của Chương trình “Sóng và máy tính cho em”), chưa được hưởng chính sách hỗ trợ máy tính, thiết bị phục vụ học tập trực tuyến dưới mọi hình thức.

Chính phủ đồng ý chi 3.500 tỉ đồng hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn mua máy tính học trực tuyến - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Dự kiến tổng nguồn vốn cho vay là khoảng 3.500 tỷ đồng. Mức cho vay được đề xuất tối đa là 7 triệu đồng/học sinh, sinh viên, thời hạn cho vay dưới 1 năm.

Tương tự như đối với chính sách hỗ trợ cho vay trả lương theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.

Lãi suất cho vay là 0%/năm; lãi suất nợ quá hạn là 6,6%/năm (bằng lãi suất cho vay ưu đãi đối với hộ nghèo tại Ngân hàng Chính sách xã hội hiện nay).

Thời gian giải ngân từ ngày quyết định của Thủ tướng có hiệu lực thi hành đến hết ngày 31/3/2022 (thời gian giải ngân căn cứ vào tình hình dịch bệnh).

Về hồ sơ xác nhận đối tượng vay vốn, trong báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính đề xuất giao UBND cấp xã, phường xác nhận đối tượng được vay vốn để Ngân hàng Chính sách xã hội triển khai cho vay.

Trước đó, ngày 30/9, Bộ Tài chính có báo cáo Thủ tướng về gói tín dụng hỗ trợ học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn mua máy tính, thiết bị học tập phục vụ học trực tuyến.

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