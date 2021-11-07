Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ

Hậu trường 07/11/2021 21:25

Ngoại hình của bé Sushi khiến nhiều người trầm trồ.

Cách đây ít giờ, diễn viên Trương Quỳnh Anh chia sẻ loạt ảnh bên con trai - bé Sushi. Mới 9 tuổi nhưng nhóc tỳ nhà Trương Quỳnh Anh đã lớn phổng phao, cao lớn gần bằng mẹ. 

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 1

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 2

Bé Sushi - con trai nữ diễn viên cao lớn phổng phao dù mới 9 tuổi. 

Nhìn hình ảnh mẹ con Trương Quỳnh Anh, nhiều nghệ sĩ và khán giả trầm trồ vì trông như "2 chị em". 

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 3

Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh chia sẻ nhiều hình ảnh bên con trai cưng. 

 

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 4

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 5

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 6

Những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên bên cạnh con. 

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 7

Bức ảnh so sánh cho thấy bé Sushi ngày càng cao lớn, chững chạc hơn.

Bé Sushi năm nay lên 9 tuổi, đang học lớp 4 là con trai của Tim và Trương Quỳnh Anh. Dù cha mẹ đã ly hôn nhưng Sushi vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương của hai người. 

Tim - Trương Quỳnh Anh xác nhận đường ai nấy đi vào tháng 7/2018. Được biết, Tim và Trương Quỳnh Anh giữ mối quan hệ tốt sau khi chia tay để cùng nhau chăm sóc con trai. 

Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ - Ảnh 8

Tim - Trương Quỳnh Anh luôn song hành cùng nhau trong việc chăm sóc con để bé không thiếu thốn tình cảm.

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