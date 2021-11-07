Mới 9 tuổi, con trai Tim - Trương Quỳnh Anh đã phổng phao cao lớn gần bằng mẹ

Cách đây ít giờ, diễn viên Trương Quỳnh Anh chia sẻ loạt ảnh bên con trai - bé Sushi. Mới 9 tuổi nhưng nhóc tỳ nhà Trương Quỳnh Anh đã lớn phổng phao, cao lớn gần bằng mẹ.

Bé Sushi - con trai nữ diễn viên cao lớn phổng phao dù mới 9 tuổi.

Nhìn hình ảnh mẹ con Trương Quỳnh Anh, nhiều nghệ sĩ và khán giả trầm trồ vì trông như "2 chị em".

Trên trang cá nhân, Trương Quỳnh Anh chia sẻ nhiều hình ảnh bên con trai cưng.

Những khoảnh khắc đời thường của nữ diễn viên bên cạnh con.

Bức ảnh so sánh cho thấy bé Sushi ngày càng cao lớn, chững chạc hơn.

Bé Sushi năm nay lên 9 tuổi, đang học lớp 4 là con trai của Tim và Trương Quỳnh Anh. Dù cha mẹ đã ly hôn nhưng Sushi vẫn nhận được đầy đủ tình yêu thương của hai người.

Tim - Trương Quỳnh Anh xác nhận đường ai nấy đi vào tháng 7/2018. Được biết, Tim và Trương Quỳnh Anh giữ mối quan hệ tốt sau khi chia tay để cùng nhau chăm sóc con trai.

Tim - Trương Quỳnh Anh luôn song hành cùng nhau trong việc chăm sóc con để bé không thiếu thốn tình cảm.