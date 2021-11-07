Diệp Lâm Anh được hội bạn thân Kỳ Duyên - Minh Triệu động viên thế này sau ồn ào ly hôn chồng thiếu gia

Hậu trường 07/11/2021 18:02

Có hội bạn thân tâm lý như Kỳ Duyên, Minh Triệu hẳn Diệp Lâm Anh sẽ cảm thấy ấm áp lắm đây.

Sau khi giải quyết xong những thắc mắc của dư luận quanh tin đồn ly hôn chồng, Diệp Lâm Anh đã quay lại cuộc sống thường ngày và guồng quay công việc. Những ngày gần đây, bà mẹ hai con tranh thủ thời gian tụ tập, gặp gỡ nhóm bạn thân như Kỳ Duyên, Minh Triệu sau thời gian giãn cách vì dịch bệnh.

Diệp Lâm Anh được hội bạn thân Kỳ Duyên - Minh Triệu động viên thế này sau ồn ào ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 1
Diệp Lâm Anh hội ngộ hội bạn thân như Kỳ Duyên, Minh Triệu sau ồn ào tình cảm.

 

Một tài khoản đăng tải ảnh chụp chung của nhóm bạn thân và viết lời động viên Diệp Lâm Anh: "Mãi bên Cún". Cún là tên gọi thân mật của chân dài Hà thành. Chỉ một câu ngắn nhưng cũng đủ để nhóm bạn thân thể hiện tình cảm với Diệp Lâm Anh sau ồn ào hôn nhân vừa qua.

Nhóm bạn Kỳ Duyên, Minh Triệu luôn đồng hành cùng Diệp Lâm Anh trong cuộc sống đời thường.

Diệp Lâm Anh được hội bạn thân Kỳ Duyên - Minh Triệu động viên thế này sau ồn ào ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 2

Diệp Lâm Anh được hội bạn thân Kỳ Duyên - Minh Triệu động viên thế này sau ồn ào ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 3

Trước khi Diệp Lâm Anh kết hôn, cô cùng hội bạn thân trong đó có Hoa hậu Kỳ Duyên đã cùng nhau đi du lịch tại Đà Nẵng. Cả nhóm đã kịp lưu lại những khoảnh khắc đẹp bên nhau trước ngày Diệp Lâm Anh lên xe hoa.

Diệp Lâm Anh được hội bạn thân Kỳ Duyên - Minh Triệu động viên thế này sau ồn ào ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 4

Diệp Lâm Anh được hội bạn thân Kỳ Duyên - Minh Triệu động viên thế này sau ồn ào ly hôn chồng thiếu gia - Ảnh 5

Diệp Lâm Anh và hội bạn thân trước ngày lên xe hoa.

Ngoài chơi chung với nhóm bạn thân Kỳ Duyên, Diệp Lâm Anh còn có một nhóm bạn thân khác là  stylist Pông Chuẩn và chân dài Đàm Thu Trang - vợ Cường Đô La. 

Trước đó, Diệp Lâm Anh và mẹ chồng đã lên tiếng về những tin đồn gần đây.  "Diệp Lâm Anh vẫn là con dâu tôi, 2 con chưa ly hôn", mẹ chồng doanh nhân chân dài khẳng định.

Diệp Lâm Anh cho biết vợ chồng cô chỉ cãi nhau, không ly thân hay chuẩn bị ly hôn. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".

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Ngày 31/10 là ngày sinh nhật 2 nhóc tỳ nhà Diệp Lâm Anh cũng là ngày ông xã cô tuyên bố cả hai đã ly thân trên mạng xã hội.

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