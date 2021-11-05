Sự thật chuyện Quỳnh Thư xuống sắc sau ồn ào tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh?

Mọi động thái của Quỳnh Thư đều được cư dân mạng chú ý sau khi cô lên tiếng về tin đồn tình cảm với chồng người ta.

Sau lùm xùm tình ái với chồng Diệp Lâm Anh, mọi động thái của chân dài Quỳnh Thư đều được dân mạng chú ý. Trên trang cá nhân, người mẫu 8X cập nhật nhiều hình ảnh hoạt động trong các dự án mới. Nhan sắc Quỳnh Thư hậu ồn ào "tiểu tam" thu hút sự quan tâm của netizen.

Quỳnh Thư vẫn chăm chỉ làm việc cùng ê-kíp, dường như ồn ào tình cảm không ảnh hưởng lắm tới tinh thần người đẹp.

Tuy nhiên, nhiều người cho rằng trông cô khá xuống sắc.

Quỳnh Thư bị nhận xét trông gầy gò hơn.

Thực chất, chân dài sinh năm 1989 vẫn ổn. Hình ảnh mờ do ánh sáng hậu trường khiến nhiều người lầm tưởng Quỳnh Thư xuống sắc.

Trước đó, khi được hỏi về nghi vấn là người thứ ba trong chuyện tình cảm với chồng Diệp Lâm Anh, Quỳnh Thư phủ định hay xác nhận chuyện tình cảm với chồng đồng nghiệp mà chỉ cho biết: "Những ngày qua thật sự rất rất rất bận không có thời gian để ngủ luôn chứ đừng nói đến cho việc giải thích hay hơn thua. Và chuyện như thế nào hồi sau sẽ rõ. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ Thư phải tập trung cao độ để làm việc tiếp đây. Dù ai có hiểu lầm hay phán xét sai đi chăng nữa thì cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm thật nhiều!".

Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' Giữa ồn ào tình ái với chồng Diệp Lâm Anh, chân dài 8X liên tục thể hiện đang say đắm trong tình yêu mới trên trang cá nhân.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-chuyen-quynh-thu-xuong-sac-sau-on-ao-tinh-cam-voi-chong-diep-lam-anh-434785.html