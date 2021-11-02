Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta'

Hậu trường 02/11/2021 19:12

Giữa ồn ào tình ái với chồng Diệp Lâm Anh, chân dài 8X liên tục thể hiện đang say đắm trong tình yêu mới trên trang cá nhân.

Những ngày qua, ồn ào tình ái của chồng Diệp Lâm Anh với một chân dài được cho là Quỳnh Thư gây xôn xao mạng xã hội. Chiều 31/10, thiếu gia Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh xác nhận cả hai đã ly thân từ tháng 1/2021 và đang làm thủ tục ly hôn. 

Liên quan đến tin đồn ly hôn chồng thiếu gia, chiều 1/11, Diệp Lâm Anh đã có buổi gặp gỡ với truyền thông để giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề này.

Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' - Ảnh 1
Quỳnh Thư được cho là đang hẹn hò với chồng Diệp Lâm Anh.

 

Theo thông tin của Saostar, Diệp Lâm Anh cho biết vợ chồng cô chỉ cãi nhau, không ly thân hay chuẩn bị ly hôn. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".

Sau khi Diệp Lâm Anh lên tiếng, nhiều người tò mò về động thái của Quỳnh Thư. Mới đây, bài đăng 20/10 của Quỳnh Thư bất ngờ bị đào xới lại. Bên cạnh hình ảnh ôm bó hoa tươi, người đẹp cũng ngọt ngào bày tỏ: "Không cần tìm kiếm hoàng tử, chỉ cần người bên cạnh xem bạn là công chúa, bạn sẽ thấy hạnh phúc".

Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' - Ảnh 2
Bức ảnh Quỳnh Thư đăng tải ngày 20/10.

 

Dưới phần bình luận, một người bạn chân dài 8X viết: "Ra nét vợ người ta rồi". Chân dài liền hưởng ứng nhiệt tình bằng lời bài hát: "Giờ em đã là vợ người ta...".

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng "soi" ra nhiều tình tiết cho thấy Quỳnh Thư đang say đắm trong một mối quan hệ với ai đó.

Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' - Ảnh 3
Chân dài 8X viết nhiều câu tình tứ cho thấy đang yêu say đắm một ai đó. 
Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' - Ảnh 4
Động thái của chân dài cho thấy thời gian gần đây viên mãn trong tình yêu.

Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' - Ảnh 5

Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' - Ảnh 6

Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta' - Ảnh 7

Quỳnh Thư bị soi để lộ nhiều chi tiết cho thấy đang yêu. 

Vừa xác nhận ly thân, chồng Diệp Lâm Anh làm ngay điều này để tránh 'bão' dư luận

Vừa xác nhận ly thân, chồng Diệp Lâm Anh làm ngay điều này để tránh 'bão' dư luận

Sau 1h đồng hồ đăng bài viết xác nhận đang ly thân với Diệp Lâm Anh, thiếu gia Sài thành vội khóa trang cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   diệp lâm anh quỳnh thư diệp lâm anh hôn nhân lục đục chồng diệp lâm anh quỳnh thư

TIN MỚI NHẤT

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 27 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 27 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 49 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 7 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 57 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Chúc mừng 3 con giáp mưa thuận gió hòa, tiền về như nước, bạc vàng dư dả, Phú Quý vinh hoa, vận trình khai sáng trong ngày 10/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Đúng 20h hôm nay, ngày 8/10/2026, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa ít ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 27 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Năm 8/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ ngồi mát đếm tiền, sự nghiệp một bước lên tiên, Mão - Thân công việc trắc trở, vận trình tài lộc ảm đạm

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đề nghị truy tố ca sĩ Long Nhật về hai tội danh liên quan đến ma túy

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?