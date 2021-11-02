Quỳnh Thư để lộ nhiều chi tiết 'đã là vợ người ta'

Liên quan đến tin đồn ly hôn chồng thiếu gia, chiều 1/11, Diệp Lâm Anh đã có buổi gặp gỡ với truyền thông để giải đáp thắc mắc xoay quanh vấn đề này.

Những ngày qua, ồn ào tình ái của chồng Diệp Lâm Anh với một chân dài được cho là Quỳnh Thư gây xôn xao mạng xã hội. Chiều 31/10, thiếu gia Đức Phạm - chồng Diệp Lâm Anh xác nhận cả hai đã ly thân từ tháng 1/2021 và đang làm thủ tục ly hôn.

Theo thông tin của Saostar, Diệp Lâm Anh cho biết vợ chồng cô chỉ cãi nhau, không ly thân hay chuẩn bị ly hôn. Nữ người mẫu khẳng định: "Vợ chồng cãi vã rồi không ở cạnh nhau 4-5 ngày cũng là chuyện bình thường".

Trả lời thắc mắc về bài đăng của ông xã Đức Phạm khẳng định về việc đã ly thân, cô cũng nói thêm, không biết động cơ gì khiến chồng đăng đàn như vậy. Nữ diễn viên bộc bạch: "Tôi cũng không thể nói thay cho chồng xem động cơ nào khiến anh ấy đăng bài viết như thế, có thể là giận quá hay hiểu nhầm gì đó về những video, hình ảnh được phát tán trên mạng".

Sau khi Diệp Lâm Anh lên tiếng, nhiều người tò mò về động thái của Quỳnh Thư. Mới đây, bài đăng 20/10 của Quỳnh Thư bất ngờ bị đào xới lại. Bên cạnh hình ảnh ôm bó hoa tươi, người đẹp cũng ngọt ngào bày tỏ: "Không cần tìm kiếm hoàng tử, chỉ cần người bên cạnh xem bạn là công chúa, bạn sẽ thấy hạnh phúc".

Bức ảnh Quỳnh Thư đăng tải ngày 20/10.

Dưới phần bình luận, một người bạn chân dài 8X viết: "Ra nét vợ người ta rồi". Chân dài liền hưởng ứng nhiệt tình bằng lời bài hát: "Giờ em đã là vợ người ta...".

Ngay sau đó, cư dân mạng cũng "soi" ra nhiều tình tiết cho thấy Quỳnh Thư đang say đắm trong một mối quan hệ với ai đó.

Chân dài 8X viết nhiều câu tình tứ cho thấy đang yêu say đắm một ai đó.

Động thái của chân dài cho thấy thời gian gần đây viên mãn trong tình yêu.

Quỳnh Thư bị soi để lộ nhiều chi tiết cho thấy đang yêu.