HOT: Chồng thiếu gia Diệp Lâm Anh lên tiếng xác nhận đã ly thân, đang tiến hành thủ tục ly hôn

Hậu trường 31/10/2021 17:13

Ông xã Diệp Lâm Anh cũng lên tiếng nói rõ về chuyện xuất hiện bên người phụ nữ khác gần đây.

Những ngày qua, mạng xã hội "bùng nổ" trước nghi vấn chân dài Quỳnh Thư là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm.

Chiều 31/10, chồng Diệp Lâm Anh - Đức Phạm đã lên tiếng làm rõ mọi chuyện trên trang cá nhân.

Theo lời Đức Phạm, anh và Diệp Lâm Anh đã ly thân vào tháng 1/2021. Hiện tại, cả hai đang tiến hành thủ tục ly hôn và trong quá trình thoả thuận trước khi đưa ra quyết định sau cùng.

HOT: Chồng thiếu gia Diệp Lâm Anh lên tiếng xác nhận đã ly thân, đang tiến hành thủ tục ly hôn - Ảnh 1
Vợ chồng Diệp Lâm Anh.

 

"Còn vấn đề là gì thì chính Diệp Lâm Anh là người hiểu rõ nhất, tôi không muốn đem ra bàn tán, vì thế sự thật không liên quan đến những tin đồn gần đây", Đức Phạm cho biết.

Nói về tin đồn gây bão mạng hai ngày qua, chồng Diệp Lâm Anh chia sẻ:  "Bản thân tôi rất muốn kết thúc những tin đồn không đúng sự thật đang gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến gia đình, người thân, bạn bè của tôi".

HOT: Chồng thiếu gia Diệp Lâm Anh lên tiếng xác nhận đã ly thân, đang tiến hành thủ tục ly hôn - Ảnh 2
Bài đăng của chồng Diệp Lâm Anh.

 

Về phía Diệp Lâm Anh, bà mẹ hai con vẫn chưa lên tiếng về ồn ào này.

Hai ngày qua, vợ chồng Diệp Lâm Anh đang vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân gây xôn xao mạng xã hội. Việc xuất hiện thêm clip Quỳnh Thư thân mật bên đại gia Nghiêm Đức đã khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Khi scandal đang gây bão dư luận, phía vợ chồng Diệp Lâm Anh đều giữ im lặng. Phía Quỳnh Thư cho biết: "Tôi không có phản hồi về sự việc này, khi nào hình ảnh có mặt tôi xuất hiện thì tôi lên tiếng".

HOT: Chồng thiếu gia Diệp Lâm Anh lên tiếng xác nhận đã ly thân, đang tiến hành thủ tục ly hôn - Ảnh 3
Quỳnh Thư được cho là chân dài đang hẹn hò với chồng Diệp Lâm Anh.

 

Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, Diệp Lâm Anh bất ngờ vướng tin đồn ly hôn với chồng doanh nhân Đức Phạm đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Sau khi tin đồn nổ ra, phía nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn: "Hiện tại cuộc sống của mình diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp". 

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