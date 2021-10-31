Mặc kệ scandal, Quỳnh Thư khoe điện thoại xịn nhưng dân tình tràn vào hỏi: 'Chắc chồng Diệp Lâm Anh mua cho'

Những ngày qua, mạng xã hội "bùng nổ" trước nghi vấn chân dài Quỳnh Thư là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức.

Khi scandal đang gây bão dư luận, phía vợ chồng Diệp Lâm Anh đều giữ im lặng. Phía Quỳnh Thư cho biết: "Tôi không có phản hồi về sự việc này, khi nào hình ảnh có mặt tôi xuất hiện thì tôi lên tiếng".

Giữa lúc vợ chồng Diệp Lâm Anh đang vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân, việc xuất hiện thêm clip Quỳnh Thư thân mật bên đại gia Nghiêm Đức đã khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Sự việc vẫn chưa hạ nhiệt khi Quỳnh Thư thoải mái đăng clip đập hộp trên mạng xã hội, làm như không có gì xảy ra. Trong clip mới nhất, chân dài 8X hào hứng đập hộp khoe chiếc điện thoại mới cực xịn.

Chân dài 8X khoe điện thoại mới.

Dưới phần bình luận, cư dân mạng nhao nhao hỏi "cà khịa" thông tin cặp kè với chồng Diệp Lâm Anh. Người gọi cô là "tiểu tam", có kẻ còn mỉa mia hỏi Quỳnh Thư liệu đây có phải điện thoại chồng Diệp Lâm Anh mua cho hay không.

Ngược lại, một số dân mạng bênh vực Quỳnh Thư, cho rằng chiếc điện thoại này không đáng gì với số tài sản mà cô đang có.

Những bình luận mỉa mai Quỳnh Thư.