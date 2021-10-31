Mặc kệ scandal, Quỳnh Thư khoe điện thoại xịn nhưng dân tình tràn vào hỏi: 'Chắc chồng Diệp Lâm Anh mua cho'

Hậu trường 31/10/2021 16:11

Khoe clip đập hộp mới nhưng Quỳnh Thư chỉ nhận được những câu hỏi liên quan đến đời tư.

Những ngày qua, mạng xã hội "bùng nổ" trước nghi vấn chân dài Quỳnh Thư là "tiểu tam" chen chân vào mối quan hệ của vợ chồng Diệp Lâm Anh và thiếu gia Nghiêm Đức. 

Mặc kệ scandal, Quỳnh Thư khoe điện thoại xịn nhưng dân tình tràn vào hỏi: 'Chắc chồng Diệp Lâm Anh mua cho' - Ảnh 1
Quỳnh Thư bị nghi làm "tiểu tam".

 

Giữa lúc vợ chồng Diệp Lâm Anh đang vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân, việc xuất hiện thêm clip Quỳnh Thư thân mật bên đại gia Nghiêm Đức đã khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết.

Khi scandal đang gây bão dư luận, phía vợ chồng Diệp Lâm Anh đều giữ im lặng. Phía Quỳnh Thư cho biết: "Tôi không có phản hồi về sự việc này, khi nào hình ảnh có mặt tôi xuất hiện thì tôi lên tiếng".

Sự việc vẫn chưa hạ nhiệt khi Quỳnh Thư thoải mái đăng clip đập hộp trên mạng xã hội, làm như không có gì xảy ra. Trong clip mới nhất, chân dài 8X hào hứng đập hộp khoe chiếc điện thoại mới cực xịn.

Mặc kệ scandal, Quỳnh Thư khoe điện thoại xịn nhưng dân tình tràn vào hỏi: 'Chắc chồng Diệp Lâm Anh mua cho' - Ảnh 2
Chân dài 8X khoe điện thoại mới.

 

Dưới phần bình luận, cư dân mạng nhao nhao hỏi "cà khịa" thông tin cặp kè với chồng Diệp Lâm Anh. Người gọi cô là "tiểu tam", có kẻ còn mỉa mia hỏi Quỳnh Thư liệu đây có phải điện thoại chồng Diệp Lâm Anh mua cho hay không. 

Ngược lại, một số dân mạng bênh vực Quỳnh Thư, cho rằng chiếc điện thoại này không đáng gì với số tài sản mà cô đang có.

Mặc kệ scandal, Quỳnh Thư khoe điện thoại xịn nhưng dân tình tràn vào hỏi: 'Chắc chồng Diệp Lâm Anh mua cho' - Ảnh 3

Mặc kệ scandal, Quỳnh Thư khoe điện thoại xịn nhưng dân tình tràn vào hỏi: 'Chắc chồng Diệp Lâm Anh mua cho' - Ảnh 4

Mặc kệ scandal, Quỳnh Thư khoe điện thoại xịn nhưng dân tình tràn vào hỏi: 'Chắc chồng Diệp Lâm Anh mua cho' - Ảnh 5

Những bình luận mỉa mai Quỳnh Thư. 

Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư chung khung hình bỗng hot trở lại giữa bão scandal

Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư chung khung hình bỗng hot trở lại giữa bão scandal

Đây là bức ảnh được chụp cách đây hơn 1 năm khi cả hai người đẹp cùng tham gia một sự kiện.

Xem thêm
Từ khóa:   diệp lâm anh quỳnh thư diệp lâm anh hôn nhân lục đục chồng diệp lâm anh quỳnh thư

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 16 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 46 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 53 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 16 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 16 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 1 giờ 37 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 1 giờ 56 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 2 giờ 16 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 16 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 46 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?