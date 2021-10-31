Khoảnh khắc Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư chung khung hình bỗng hot trở lại giữa bão scandal

Sáng ngày 29/10, cánh paparazi của một tờ báo điện tử quay được clip chồng chân dài Diệp Lâm Anh - thiếu gia Nghiêm Đức bước ra từ nhà riêng của 1 người phụ nữ, có nhiều cử chỉ thân mật. Cô gái xuất hiện cạnh chồng Diệp Lâm Anh được cho là chân dài Quỳnh Thư - người chị em thân thiết của Ngọc Trinh.

Giữa lúc vợ chồng Diệp Lâm Anh đang vướng nghi vấn trục trặc hôn nhân, việc xuất hiện thêm clip Quỳnh Thư thân mật bên đại gia Nghiêm Đức đã khiến sự việc trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Khi scandal đang gây bão dư luận, phía vợ chồng Diệp Lâm Anh đều giữ im lặng. Phía Quỳnh Thư cho biết: "Tôi không có phản hồi về sự việc này, khi nào hình ảnh có mặt tôi xuất hiện thì tôi lên tiếng".

Trong lúc sự việc thu hút sự chú ý của dư luận, cư dân mạng bất ngờ "đào lại" khung ảnh hiếm Diệp Lâm Anh và Quỳnh Thư chung khung hình trong một sự kiện. Được biết, đây là bữa tiệc sinh nhật nhóc tỳ của 1 người giàu có ở Sài thành, được tổ chức vào tháng 11/2020.