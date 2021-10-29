Giữa nghi vấn hôn nhân lục đục, Diệp Lâm Anh bị soi lý do ít đăng ảnh chồng thiếu gia trên mạng?

Tháng 8 vừa qua, thông tin Diệp Lâm Anh vướng tin đồn ly hôn với chồng doanh nhân Đức Phạm đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Sau khi tin đồn nổ ra, phía nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn: "Hiện tại cuộc sống của mình diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp".

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng được biết đến khi lọt top 10 Vietnam's next top model 2010 và có một số hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên, ca sĩ.

Tuy nhiên, sáng ngày 29/10, cánh paparazi của một tờ báo điện tử quay được clip chồng chân dài Diệp Lâm Anh bước ra từ nhà riêng của 1 người phụ nữ, có nhiều cử chỉ thân mật. Trước loạt ảnh này, hiện Diệp Lâm Anh vẫn chưa lên tiếng.

Hình ảnh hiếm hoi được cô chia sẻ có mặt chồng.

Tháng 5/2018, cô lên xe hoa với doanh nhân Đức Phạm. Hiện, Diệp Lâm Anh đang có gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên tập trung cho kinh doanh và sở hữu một số thương hiệu nổi tiếng. Trên trang cá nhân, cô cũng ít khi cập nhật hình ảnh chụp chung với chồng.

Khi vướng tin đồn trục trặc hôn nhân vào tháng 8 vừa qua, đích thân Diệp Lâm Anh từng lên tiếng giải thích lý do ít cho chồng lên sóng. Phu nhân hào môn đăng bức ảnh gia đình 4 người mừng sinh nhật và chia sẻ: "Mọi người quan tâm đến đời tư của Diệp Lâm Anh là điều hoàn toàn dễ hiểu vì bản thân mình ít khi chia sẻ ông xã lên mạng xã hội. Nửa năm nay tình hình dịch bệnh rất căng thẳng, mình hoàn toàn muốn tập trung vào việc chăm lo cho gia đình, các con và công việc kinh doanh. Hiện tại cuộc sống của mình diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp".

Diệp Lâm Anh hầu như chỉ đăng ảnh cá nhân trên mạng xã hội.

Thời điểm đó, quản lý của Diệp Lâm Anh cho biết: "Tôi quản lý Diệp Lâm Anh trên tinh thần là công việc nên tất cả những gì thiên về công việc tôi sẽ trả lời. Riêng về chuyện hạnh phúc gia đình, đó là chuyện riêng tư, với tư cách quản lý tôi không trả lời gì về vấn đề này. Tuy nhiên, tôi sẽ chia sẻ vì tôi đã nói chuyện với Diệp Lâm Anh sáng nay và rất bất ngờ. Khi nào Diệp Lâm Anh thông báo chính thức trên trang cá nhân, hay có chia sẻ chính thức với trang thông tin nào mới đúng, còn tất cả tin đồn thì không đúng sự thật".

Người đại diện chia sẻ thêm: "Ông xã Diệp Lâm Anh không muốn lên truyền thông, nên việc Diệp Lâm Anh ít chia sẻ về ông xã trên MXH là vì lý do đó. Ngoài ra, tình hình dịch bệnh diễn biến thế này nên những việc về cuộc sống hạnh phúc, sinh nhật Diệp Lâm Anh cũng không chia sẻ nhiều. Cho nên thông tin đấy không chính xác. Khi nào Diệp Lâm Anh chính thức lên tiếng trên trang cá nhân mới đúng".