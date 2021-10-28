Choáng với gia thế khủng của chồng Diệp Lâm Anh: Thiếu gia điển trai, mê siêu xe

Hậu trường 28/10/2021 21:57

Thông tin về ông xã Diệp Lâm Anh khiến nhiều người tò mò vì chân dài rất kín tiếng sau khi kết hôn.

Cách đây không lâu, Diệp Lâm Anh bất ngờ vướng tin đồn ly hôn với chồng doanh nhân Đức Phạm đã nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Sau khi tin đồn nổ ra, phía nữ ca sĩ đã nhanh chóng phủ nhận tin đồn: "Hiện tại cuộc sống của mình diễn ra bình thường và mọi chuyện vẫn tốt đẹp". Thông tin về ông xã Diệp Lâm Anh khiến nhiều người tò mò vì chân dài rất kín tiếng sau khi kết hôn. Trên trang cá nhân, chân dài 8X hiếm khi chia sẻ hình ảnh ông xã.

Choáng với gia thế khủng của chồng Diệp Lâm Anh: Thiếu gia điển trai, mê siêu xe - Ảnh 1
Tổ ấm hạnh phúc của Diệp Lâm Anh.

 

Diệp Lâm Anh sinh năm 1989, là nghệ sĩ tham gia nhiều lĩnh vực như diễn xuất, ca hát và nhảy múa. Cô từng được biết đến khi lọt top 10 Vietnam's next top model 2010 và có một số hoạt động nghệ thuật ở vai trò diễn viên, ca sĩ.

Tháng 5/2018, cô lên xe hoa với doanh nhân Đức Phạm. Hiện, Diệp Lâm Anh đang có gia đình hạnh phúc bên chồng và hai con. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên tập trung cho kinh doanh và sở hữu một số thương hiệu nổi tiếng.

Choáng với gia thế khủng của chồng Diệp Lâm Anh: Thiếu gia điển trai, mê siêu xe - Ảnh 2
Diệp Lâm Anh và ông xã. 

 

Trong ngày rước dâu, chồng Diệp Lâm Anh đã đưa cô nàng về dinh bằng siêu xe đắt đỏ có giá 7 tỷ, kèm theo đó là một dàn xế hộp sang trọng sang nhà gái đón dâu khiến ai nấy đều choáng. Đám cưới Diệp Lâm Anh và thiếu gia Đức Phạm còn được tổ chức tại nhà hàng sang trọng bậc nhất Sài Gòn.

Ông xã Diệp Lâm Anh tên Đức Phạm (SN 1990), người gốc Bắc, anh từng có thời gian sinh sống ở Canada, hiện đang kinh doanh. Được biết, gia đình anh hiện sở hữu 4 cửa hàng kinh doanh xe máy vào loại lớn của TP.HCM. Ngoài ra, còn kinh doanh bất động sản và sở hữu nhiều mặt bằng có vị trí đắc địa. 

Choáng với gia thế khủng của chồng Diệp Lâm Anh: Thiếu gia điển trai, mê siêu xe - Ảnh 3
Chồng Diệp Lâm Anh kém cô 1 tuổi, là thiếu gia nổi tiếng Sài thành. 

 

Trước khi công khai tình cảm trước truyền thông vào năm 2016, Diệp Lâm Anh và hôn phu đã quen nhau khá lâu nhưng chỉ bắt đầu tìm hiểu vào năm 2015.

Cô chia sẻ gặp anh lần đầu tại TP. HCM. Thời điểm đó, cả hai chưa có ấn tượng gì về nhau và phải đến 3 năm sau mới có cơ hội làm bạn.

Choáng với gia thế khủng của chồng Diệp Lâm Anh: Thiếu gia điển trai, mê siêu xe - Ảnh 4
Siêu xe của Đức Phạm trong ngày rước dâu.

 

Sau 1 tháng nhận lời yêu, Đức Phạm đã dẫn Diệp Lâm Anh về ra mắt bố mẹ và thể hiện sự nghiêm túc trong mối quan hệ. Diệp Lâm Anh từng chia sẻ, gia đình bạn trai dù khá giả nhưng sống rất hiện đại, dễ chịu.

Mặc dù sinh ra trong gia đình có điều kiện nhưng anh rất chịu khó làm ăn, có thu nhập riêng. Hiện gia đình Đức Phạm đang sống tại đường Ký Con, quận 1, TP.HCM.

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