Hoàng Thùy lên tiếng về nghi vấn bị Thùy Dương chửi ở hậu trường

Hậu trường 28/10/2021 21:44

Sau vài ngày xảy ra sự việc, chân dài quê Thanh Hóa mới lên tiếng nói rõ về sự việc gây xôn xao dư luận.

Những ngày qua, ồn ào một người mẫu chửi đổng trong hậu trường khi hai đồng nghiệp đang trình diễn trên sàn catwalk gây xôn xao dư luận. Sự việc bắt nguồn từ một đoạn video hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội ghi lại màn catwalk của bộ đôi Hoàng Thùy - Minh Tú.

Hoàng Thùy lên tiếng về nghi vấn bị Thùy Dương chửi ở hậu trường - Ảnh 1
Minh Tú - Hoàng Thùy trong đêm trình diễn. 

 

Tuy nhiên, điều thu hút người xem chính là giọng nói của một người mẫu trong hậu trường được cho là không mấy văn hóa. Thấy hai người mẫu đi không đều, một giọng nữ được cho là của Hương Ly nói: "Xu cà na rồi, xu cà na rồi"

Trong khi đó, một giọng khác được cho là Thùy Dương chửi đổng nhắm vào Hoàng Thùy: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không".

Hoàng Thùy lên tiếng về nghi vấn bị Thùy Dương chửi ở hậu trường - Ảnh 2
Thùy Dương

 

Nhiều cư dân mạng không đồng tình với cách hành xử của Thùy Dương và công kích, chỉ trích cô trên trang cá nhân. 

Tới chiều ngày 28/10, Hoàng Thùy mới lên tiếng về ồn ào được cho là nhắm vào mình. Trên trang cá nhân, chân dài 9X tự đánh giá phần trình diễn của mình và Minh Tú ổn, không có lỗi sai.

Hoàng Thùy lên tiếng về nghi vấn bị Thùy Dương chửi ở hậu trường - Ảnh 3
Hoàng Thùy không bận tâm với việc bị đồng nghiệp dèm pha sau lưng. 

 

Ngoài ra, Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 cũng cho biết đã quá quen với việc bị nói xấu, dựng chuyện sau lưng, nên không để tâm. Điều này cho thấy, Hoàng Thùy không quan tâm đến phát ngôn của Thùy Dương được cho là nhắm vào mình.

"Nói chung thi thoảng lười lên tiếng, nhưng hôm nay xem kỹ lại bé phát hiện ra 2 bé từ điểm xuất phát rất đều nha. Nhưng phần trên bục bé Thỏ bước 4 bước, còn bé Chè bước 3 bước rồi xuống cầu thang nha. Do cách bước và xử lý xuống cầu thang 2 kiểu khác nhau. Chẳng có ai sai, ai đúng ạ.

Sau đó 2 bé xuống cầu thang lại bước đều. 2 bé vẫn rất OK phải không cả nhà?

Còn riêng bé làm nghề mẫu 10 năm nay, những năm đầu còn buồn chứ 10 năm rồi, bé đã quen với những lời nói xấu, bịa đặt dựng chuyện, chia rẽ sau lưng rồi. Nên mọi chuyện giờ như gió thoảng qua tai", fanpage Hoàng Thùy chia sẻ. 

Hoàng Thùy lên tiếng về nghi vấn bị Thùy Dương chửi ở hậu trường - Ảnh 4
Chia sẻ của fanpage Hoàng Thùy.

 

Trước đó, chiều 27/10, Minh Tú chính thức lên tiếng về scandal ồn ào này. Trái với sự căng thẳng của cư dân mạng, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á tiết lộ cả Thùy Dương và Hương Ly đã liên hệ với cô để nói rõ lùm xùm.

"Chị em vẫn vui vẻ, vẫn tôn trọng nhau, không có gì hết trơn á. Đúng là không có gì đáng sợ bằng lời cay độc của cái miệng", Minh Tú vui vẻ cho biết. 

Minh Tú chính thức lên tiếng làm rõ chuyện bị đồng nghiệp chửi đổng ở show thời trang

Minh Tú chính thức lên tiếng làm rõ chuyện bị đồng nghiệp chửi đổng ở show thời trang

Phản ứng của Minh Tú trong ồn ào này khiến nhiều người bất ngờ.

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