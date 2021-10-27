Hương Ly bị nghi 'kèn cựa' Á hậu Hoàng Thùy sau scandal 'người mẫu chửi đổng', NTK thân thiết nói gì?

Hậu trường 27/10/2021 10:49

Sau Thùy Dương, Hương Ly là chân dài bị cư dân mạng đưa vào tầm ngắm vì phát ngôn trong lúc Hoàng Thùy - Minh Tú trình diễn.

Scandal mới nổi được quan tâm nhất làng mẫu hiện nay là ồn ào hai chân dài nói xấu đồng nghiệp, chửi đổng trong hậu trường. Cụ thể, trong show diễn của NTK Chung Thanh Phong có sự tham gia của nhiều người mẫu nổi tiếng. Trong đó, Á hậu Hoàng Thùy và siêu mẫu Minh Tú cùng đảm nhận vị trí vedette.

Hương Ly bị nghi 'kèn cựa' Á hậu Hoàng Thùy sau scandal 'người mẫu chửi đổng', NTK thân thiết nói gì? - Ảnh 1
NTK Chung Thanh Phong cùng hai chân dài Minh Tú - Hoàng Thùy trong đêm diễn.

 

Ồn ào bắt nguồn từ một đoạn video hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội ghi lại màn catwalk của bộ đôi Hoàng Thùy - Minh Tú. Tuy nhiên, điều thu hút người xem chính là giọng nói của một người mẫu trong hậu trường được cho là không mấy văn hóa. Thấy hai người mẫu đi không đều, một giọng nữ được cho là của Hương Ly nói: "Xu cà na rồi, xu cà na rồi"

Trong khi đó, một giọng khác được cho là Thùy Dương chửi đổng nhắm vào Hoàng Thùy: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không".

Hương Ly bị nghi 'kèn cựa' Á hậu Hoàng Thùy sau scandal 'người mẫu chửi đổng', NTK thân thiết nói gì? - Ảnh 2
Hương Ly.

 

Sự việc ồn ào khiến Hương Ly, Thùy Dương rơi vào tâm điểm thị phi. Thùy Dương bị tấn công trên mạng xã hội, vấp phải nhiều bình luận nặng nề. Dù Hương Ly phát ngôn không có ý xấu, nhưng vẫn bị dân mạng công kích. Họ cho rằng cô "kèn cựa" đồng nghiệp, thậm chí mỉa mai không thể đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nếu thi lại vào năm nay...

Trước sự việc ồn ào, NTK Trần Hùng - người anh thân thiết trong nghề của cả Hương Ly lẫn Hoàng Thùy lên tiếng về sự việc.

Hương Ly bị nghi 'kèn cựa' Á hậu Hoàng Thùy sau scandal 'người mẫu chửi đổng', NTK thân thiết nói gì? - Ảnh 3
NTK Trần Hùng.

 

Anh cho rằng nhiều cư dân mạng đang làm quá vấn đề giữa 2 quán quân Vietnam's Next Top Model, mong câu chuyện sẽ dừng lại. 

"Nhà có mấy cô em thôi nên ai Hùng cũng quý và luôn ủng hộ nhiệt tình. Nếu có ai lời ra tiếng vào thì hơn ai hết Hùng là người hiểu rõ nhất câu chuyện thật sự là gì.

Kể cả nếu như các bạn gặp khó khăn, hay vướng vào những chuyện không hay, không đúng sự thật, không có ai dám đứng ra bảo vệ thì Hùng sẵn sàng là người đứng ra bảo vệ các bạn. Còn nếu thật sự các bạn có lỗi Hùng cũng sẽ góp ý thẳng thắn.

Ngày hôm nay có nhiều bạn fans sắc đẹp đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hùng không hiểu mục đích của các bạn là gì, nhưng xin khẳng định giữa Thùy và Ly vẫn là chị em làm nghề vui vẻ với nhau nhé các bạn.

Việc các cô em gái được fans chân chính bảo vệ hay bênh vực thì không đáng nói, chỉ sợ nhất là những kẻ lợi dụng thời cơ đẩy mọi việc đi quá xa, thêm dầu vào lửa, công kích và giả mạo là fan đang bảo vệ thần tượng của mình thêu dệt nên những câu chuyện không đúng.

Mong các bạn sáng suốt và luôn nhìn nhận tích cực để cuộc sống tươi đẹp hơn", NTK Trần Hùng cho biết.

Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý

Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý

Sau khi clip 'Hoàng Thùy và Minh Tú bị đồng nghiệp đứng sau cánh gà chê bai, nói xấu' được chia sẻ rầm rộ, mới đây, người đẹp Hoàng Thùy vừa có động thái mới 'đầy sâu cay, ẩn ý' trên trang facebook cá nhân.

Xem thêm
Từ khóa:   hương ly hoàng thùy hoàng thùy hương ly hương ly kèn cựa hoàng thùy

TIN MỚI NHẤT

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Bước qua tháng 9 âm lịch, 3 con giáp sẽ HỐT TIỀN MỎI TAY, hưởng trọn vinh hiển, hoan hỷ đón lộc về, tình duyên sáng rực như sao trời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Top 5 loại rau xanh cực tốt cho sức khỏe, chỉ cần mua 10 nghìn đồng cả nhà ăn thoải mái

Dinh dưỡng 1 giờ 30 phút trước
Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 37 phút trước
Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng chém 3 mẹ con cô giáo ở Cà Mau

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Không thể tin được 3 con giáp may mắn hết phần thiên hạ, làm gì cũng giàu có, tình duyên cực viên mãn trong 9 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 0 phút trước
Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Đời sống 2 giờ 21 phút trước
Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Nóng: Thu hồi toàn quốc xịt dưỡng tóc hương nước hoa nhập khẩu

Đời sống 2 giờ 40 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Giá vàng hôm nay, ngày 8/10/2026: Vàng thế giới rơi thẳng đứng, SJC chịu thêm áp lực

Đời sống 3 giờ 0 phút trước
Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Mừng 3 con giáp có VẬN MAY NGẬP TRÀN vào 15 ngày tới TIỀN RỦNG RỈNH TÚI, tình duyên đỏ rực như son, gia đạo ấm êm

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 0 phút trước
3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

3 con giáp thần Tài mỉm cười, Phật Quan Âm độ trì, tiền bạc vượng phát, làm việc gì cũng 'thuận buồm xuôi gió' sau ngày 8/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 30 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Qua đêm nay, 3 con giáp 'nằm im' cũng hưởng lộc, Đại Cát Đại Lợi, cầu được ước thấy, vàng chất đầy nhà, tình duyên rộng mở

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

Danh tính gã chồng đánh vợ tới tấp giữa đường ở Gia Lai

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?