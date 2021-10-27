Scandal mới nổi được quan tâm nhất làng mẫu hiện nay là ồn ào hai chân dài nói xấu đồng nghiệp, chửi đổng trong hậu trường . Cụ thể, trong show diễn của NTK Chung Thanh Phong có sự tham gia của nhiều người mẫu nổi tiếng. Trong đó, Á hậu Hoàng Thùy và siêu mẫu Minh Tú cùng đảm nhận vị trí vedette.

Trong khi đó, một giọng khác được cho là Thùy Dương chửi đổng nhắm vào Hoàng Thùy: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không".

Ồn ào bắt nguồn từ một đoạn video hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội ghi lại màn catwalk của bộ đôi Hoàng Thùy - Minh Tú. Tuy nhiên, điều thu hút người xem chính là giọng nói của một người mẫu trong hậu trường được cho là không mấy văn hóa. Thấy hai người mẫu đi không đều, một giọng nữ được cho là của Hương Ly nói: "Xu cà na rồi, xu cà na rồi".

Hương Ly.

Sự việc ồn ào khiến Hương Ly, Thùy Dương rơi vào tâm điểm thị phi. Thùy Dương bị tấn công trên mạng xã hội, vấp phải nhiều bình luận nặng nề. Dù Hương Ly phát ngôn không có ý xấu, nhưng vẫn bị dân mạng công kích. Họ cho rằng cô "kèn cựa" đồng nghiệp, thậm chí mỉa mai không thể đăng quang Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam nếu thi lại vào năm nay...

Trước sự việc ồn ào, NTK Trần Hùng - người anh thân thiết trong nghề của cả Hương Ly lẫn Hoàng Thùy lên tiếng về sự việc.

NTK Trần Hùng.

Anh cho rằng nhiều cư dân mạng đang làm quá vấn đề giữa 2 quán quân Vietnam's Next Top Model, mong câu chuyện sẽ dừng lại.

"Nhà có mấy cô em thôi nên ai Hùng cũng quý và luôn ủng hộ nhiệt tình. Nếu có ai lời ra tiếng vào thì hơn ai hết Hùng là người hiểu rõ nhất câu chuyện thật sự là gì.

Kể cả nếu như các bạn gặp khó khăn, hay vướng vào những chuyện không hay, không đúng sự thật, không có ai dám đứng ra bảo vệ thì Hùng sẵn sàng là người đứng ra bảo vệ các bạn. Còn nếu thật sự các bạn có lỗi Hùng cũng sẽ góp ý thẳng thắn.

Ngày hôm nay có nhiều bạn fans sắc đẹp đẩy mọi chuyện đi quá xa. Hùng không hiểu mục đích của các bạn là gì, nhưng xin khẳng định giữa Thùy và Ly vẫn là chị em làm nghề vui vẻ với nhau nhé các bạn.

Việc các cô em gái được fans chân chính bảo vệ hay bênh vực thì không đáng nói, chỉ sợ nhất là những kẻ lợi dụng thời cơ đẩy mọi việc đi quá xa, thêm dầu vào lửa, công kích và giả mạo là fan đang bảo vệ thần tượng của mình thêu dệt nên những câu chuyện không đúng.

Mong các bạn sáng suốt và luôn nhìn nhận tích cực để cuộc sống tươi đẹp hơn", NTK Trần Hùng cho biết.