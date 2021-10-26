Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý

Hậu trường 26/10/2021 20:20

Sau khi clip 'Hoàng Thùy và Minh Tú bị đồng nghiệp đứng sau cánh gà chê bai, nói xấu' được chia sẻ rầm rộ, mới đây, người đẹp Hoàng Thùy vừa có động thái mới 'đầy sâu cay, ẩn ý' trên trang facebook cá nhân.

Đoạn clip rò rỉ được cho là bắt nguồn từ chương trình biểu diễn bộ sưu tập mới nhất của nhà thiết kế Chung Thanh Phong ngày 25/10, với sự xuất hiện của dàn chân dài đình đám làng mẫu như Hoàng Thuỳ, Minh Tú, Thùy Dương Tyh D... 

Cụ thể, khi hai người mẫu Hoàng Thuỳ và Minh Tú cùng nhau sải bước trên sàn catwalk với vai trò vedette của buổi diễn thì phía trong cánh gà bắt đầu có tiếng nói chê bai đánh giá của đồng nghiệp trong cánh gà. Khoảnh khắc cùng xuống bậc thang, Hoàng Thùy đã bước đi nhanh hơn Minh Tú, trong cánh gà vang lên những câu nói như: 'Xu cà na, xu cà na rồi' và 'Ủa sao đi không chờ nhau vậy mấy má', 'Nó đúng m.ất dạy luôn…'.

Ngay khi được chia sẻ rầm rộ, đoạn clip nhanh chóng nhận về những ý kiến trái chiều. Riêng chỉnh chủ trong câu chuyện vẫn im hơi lặng tiếng, không có phát ngôn gì. 

Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý - Ảnh 1

Tuy nhiên mới đây, trưa 26/10, Hoàng Thuỳ bất ngờ đăng tải lên trang cá nhân dòng trạng thái: "Chẳng còn gì quý giá trong dòng sông này, nơi mà tôi đã từng gột rửa đôi tay mình gần như cả cuộc đời”, đính kèm là hình ảnh của chính người đẹp trong thiết kế của Chung Thanh Phong.

Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý - Ảnh 2
Dòng status 'đầy ẩn ý' kèm ảnh của người mẫu Hoàng Thùy trong bộ váy của NTK Chung Thanh Phong. Ảnh: FBNV 

Được biết 2 câu trong status của người đẹp chân dài này xuất phát từ ca khúc Easy on me (tạm dịch: đối xử nhẹ nhàng với tôi nhé) của Adele. Chẳng rõ cô nàng có ẩn ý sâu cay gì khi quyết định chia sẻ dòng trạng thái có liên quan đến tên bài hát này hay không?

Bên dưới bình luận, nhiều khán giả tỏ ra đồng cảm và ủng hộ người mẫu, bên cạnh đó cũng không quên khen ngợi nhan sắc ấn tượng của Hoàng Thuỳ, bày tỏ sự yêu mến trước tài năng và sắc vóc của cô.

Tuy nhiên cũng nhiều người vẫn khó chịu về việc thần tượng bị chê bai, bày tỏ bức xúc thay cho người đẹp 'ca dao tục ngữ' ngay dưới status của cô:

- Rồi xu cà na

- Chị vẫn hiên ngang mà đi, có máy căn nhà sống khoẻ re, ai tụm ba tụm bảy nên giờ còn ở nhà thuê...

Sau clip rò rỉ 'Hoàng Thuỳ, Minh Tú bị đồng nghiệp nói xấu sau cánh gà', Hoàng Thuỳ ngay lập tức lên tiếng đầy ẩn ý - Ảnh 3

Nhiều người vẫn thắc mắc thực sự giọng nói trong đoạn clip bị rò rỉ là của đồng nghiệp nào lại có thể chê bai và dùng ngôn từ xúc phạm đến hai người mẫu như vậy.

Từ khóa:   Hoàng Thùy minh tú sàn catwalk

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