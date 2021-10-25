NÓNG: Ca sĩ Vy Oanh nộp đơn yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi 'xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự'

Hậu trường 25/10/2021 11:27

Trong đơn đề nghị khởi tố, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 đã có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ.

Mới đây, theo Thanh niên, sáng 25/10 nữ ca sĩ Vy Oanh cùng luật sư cá nhân đã có mặt tại trụ sở Công an TP.HCM và nộp đơn yêu cầu khởi tố vụ án đối với CEO Nguyễn Phương Hằng về hành vi dùng mạng xã hội livestream đưa ra thông tin vô căn cứ, sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm đến danh dự của nữ ca sĩ.

Cụ thể, trong đơn, ca sĩ Vy Oanh đề cập bà Nguyễn Phương Hằng đã có 7 buổi livestream, từ ngày 16/5 đến 9/10/2021 có nội dung làm nhục, thóa mạ đối với nữ ca sĩ.

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

NÓNG: Ca sĩ Vy Oanh nộp đơn yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi 'xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự' - Ảnh 1
Ca sĩ Vy Oanh ký đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về việc livestream đề cập thông tin sai sự thật đến nữ ca sĩ

Cũng theo ca sĩ Vy Oanh, trước đây nữ ca sĩ đã nộp đơn tố cáo đối với bà Hằng tới Công an TP.HCM. Ngày 29/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời Vy Oanh lên làm việc. Song ngày 3/10/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đưa thông tin sai lệch, rằng “Vy Oanh nó thưa tôi là nói nó đẻ thuê, rồi lên công an thì nói nó đưa khai sinh ra thì khai sinh không có cha, chồng nó thì kết hôn sau này nên là công an phải đuổi nó về, trời ơi nhục ơi là nhục,… ca sĩ Vy Oanh không có đẻ thuê mà không có cha…”.

Ngoài ra, ca sĩ Vy Oanh cho hay, trong buổi livestream ngày 9/10/2021, bắt đầu từ phút thứ 179:56 giây, bà Nguyễn Phương Hằng cùng người được giới thiệu là luật sư Nguyễn Đình Kim và tiến sĩ Đặng Anh Quân nói về vấn đề hợp đồng đẻ thuê, “thông qua đó nhằm công khai chế giễu, moi móc, suy đoán vô căn cứ về đời tư của tôi, nói tôi “giật chồng”, là “người thứ ba” xâm phạm đến cuộc hôn nhân trước đó của người chồng hiện tại, với người vợ trước dẫn tới mới dẫn tới sự ly hôn của họ, cả 3 người (bà Hằng, luật sư Kim và tiến sĩ Quân), “kẻ tung, người hứng” một cách say mê, với hình ảnh cười cợt, giọng điệu chế giễu, đã hạ nhục tôi bằng thái độ hả hê, cợt nhả”, ca sĩ Vy Oanh bức xúc nêu trong đơn.

NÓNG: Ca sĩ Vy Oanh nộp đơn yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi 'xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự' - Ảnh 2

Theo đó, ca sĩ Vy Oanh cho rằng hành vi của bà Nguyễn Phương Hằng cùng những người giúp sức đã có dấu hiệu xâm phạm vào các tội “Làm nhục người khác”, “Vu khống” và “Tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, nên ca sĩ Vy Oanh gửi đơn đề nghị Công an TP.HCM xác minh, khởi tố vụ án và khởi tố bị can.

Cách đây không lâu, hồi 16/4, Tuổi trẻ đưa tin CEO Nguyễn Phương Hằng bị phạt 7,5 triệu đồng về việc xuất hiện trong một video clip và đưa thông tin sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của UBND tỉnh Bình Thuận và chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Hành vi của bà Hằng vi phạm về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.

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