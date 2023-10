NÓNG: Ca sĩ Vy Oanh nộp đơn yêu cầu Công an TP.HCM khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng vì hành vi 'xuyên tạc, vu khống, xúc phạm danh dự'

Trong đó, bà Nguyễn Phương Hằng đã sử dụng ngôn ngữ phản cảm, giọng điệu quy chụp vô căn cứ, nhằm bôi nhọ, vu khống, xúc phạm như: Từ “đẻ thuê” được lặp lại 10 lần, “làm g** bao” được lặp lại 2 lần, “làm bé” lặp lại 2 lần, “giật chồng” và “giựt chồng” lặp lại 3 lần, “zĩ dãng zơ záy” (dĩ vãng dơ dáy) được bà Nguyễn Phương Hằng lặp lại 9 lần trong các buổi livestream…

Ca sĩ Vy Oanh ký đơn đề nghị Công an TP.HCM khởi tố vụ án, khởi tố bà Nguyễn Phương Hằng về việc livestream đề cập thông tin sai sự thật đến nữ ca sĩ

Cũng theo ca sĩ Vy Oanh, trước đây nữ ca sĩ đã nộp đơn tố cáo đối với bà Hằng tới Công an TP.HCM. Ngày 29/9/2021, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã mời Vy Oanh lên làm việc. Song ngày 3/10/2021, bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đưa thông tin sai lệch, rằng “Vy Oanh nó thưa tôi là nói nó đẻ thuê, rồi lên công an thì nói nó đưa khai sinh ra thì khai sinh không có cha, chồng nó thì kết hôn sau này nên là công an phải đuổi nó về, trời ơi nhục ơi là nhục,… ca sĩ Vy Oanh không có đẻ thuê mà không có cha…”.