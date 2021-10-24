Thành viên T-ara comment bài đăng của Hari Won, chỉ hỏi một câu mà khiến fan Việt 'đứng ngồi không yên'

Hậu trường 24/10/2021 22:37

Sự đáng yêu của cô nàng Idol nhà T-ara đã ngay lập tức khiến fan Việt xôn xao, chia sẻ rần rần trên mạng xã hội.

Ai cũng biết Hari Won là người Hàn gốc Việt, thậm chí trước đây còn từng có thời gian tham gia Kbiz,... thế nên chuyện cô nàng có sự kết nối với các Idol Hàn quốc cũng không mấy khó hiểu. Nhưng mới đây, sự tương tác của cô nàng với thành viên nhóm nhạc T-ara trên MXH đã không khỏi khiến dân tình xôn xao bởi sự đáng yêu của cả hai. 

Trong bài đăng mới nhất trên Instagram của mình, Hari Won có những dòng status bông đùa với Trấn Thành, trêu anh phải 'sống thêm 2 năm hơn em đi', kèm theo đó là hình ảnh chữ viết của cô nắn nót dịch status sang tiếng Hàn Quốc. 

Thành viên T-ara comment bài đăng của Hari Won, chỉ hỏi một câu mà khiến fan Việt 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 1

Và thành viên T-ara - Eunjung cũng bị thu hút bởi chi tiết này mà để lại bình luận dưới bài viết của Hari. 

Thành viên T-ara comment bài đăng của Hari Won, chỉ hỏi một câu mà khiến fan Việt 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 2

Cụ thể, Eunjung đã có màn cảm thán về tấm ảnh chữ Hàn mà Hari Won đăng tải với dòng bình luận: "Ôi... Hài hước quá ta ơi. Chữ viết cũng xinh xắn nữa. Là ai đã viết nó thế?". 

Dù chỉ là dòng bình luận cảm thán đơn giản, nhưng phải nói là fan của cả 2 cô nàng đều đứng ngồi không yên trước màn tương tác bất ngờ này. Cũng khỏi phải nói là các fan T-ara đã phấn khích như thế nào khi thấy cô nàng Eunjung xuất hiện trong bài đăng của Sao Việt thế này.

Thành viên T-ara comment bài đăng của Hari Won, chỉ hỏi một câu mà khiến fan Việt 'đứng ngồi không yên' - Ảnh 3

Trước đó, 2 nữ nghệ sĩ cũng đa từng làm việc cùng nhau trong một chương trình ẩm thực, tình bạn của Hari Won và Eunjung cũng được duy trì đến tận bây giờ. Fan kì vọng biết đâu trong tương lai sẽ có màn collab của cả hai trong tương lai, hoặc một ngày nào đó Eunjung sẽ bay về Việt Nam dự một chương trình nào đó với Hari Won chẳng hạn,...? Tại sao không nhỉ?!!!

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