Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 1 câu khiến vợ 'gào thét' trong muộn màng

Tâm sự 23/08/2025 15:20

Tôi và gia đình nhà chồng không hợp tính nhau. Khi chúng tôi bắt đầu có kinh tế, họ luôn tìm cách để vòi vĩnh tiền bạc. Mặc dù tôi đã ở bên Thành từ lúc anh chưa có gì trong tay nhưng họ chẳng biết điều này và cho rằng tôi ăn sung mặc sướng trên mồ hôi công sức của chồng.

Tôi đang rất lăn tăn, không biết nên làm thế nào khi đã có quyết định của tòa án. Tôi và Thành kết hôn được 3 năm rồi. Chúng tôi đến với nhau bằng tình yêu, đi lên từ hai bàn tay trắng.

Đối với tôi, Thành chưa bao giờ động tay động chân. Trước khi làm bất kỳ việc gì, anh cũng luôn hỏi tôi rồi mới ra quyết định. Kết hôn 3 năm nhưng chúng tôi chưa có con. Bởi Thành muốn dành thời gian để hai người hâm nóng tình cảm. Mấy năm nay, ngoài công việc, chúng tôi còn dành thời gian đi du lịch và chăm sóc gia đình. Thành ra cuộc sống cũng không đến mức tẻ nhạt.

Tôi và gia đình nhà chồng không hợp tính nhau. Khi chúng tôi bắt đầu có kinh tế, họ luôn tìm cách để vòi vĩnh tiền bạc. Mặc dù tôi đã ở bên Thành từ lúc anh chưa có gì trong tay nhưng họ chẳng biết điều này và cho rằng tôi ăn sung mặc sướng trên mồ hôi công sức của chồng.

 

Chồng đột ngột đòi ly dị, vừa ra tòa xong, đêm đó anh nhắn vẻn vẹn 1 câu khiến vợ 'gào thét' trong muộn màng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà cách đây 1 tháng, Thành lại chủ động nói lời ly hôn. Anh bảo bản thân đã qua lại với thư ký. Hai người dự định sẽ tiến tới hôn nhân. Vì thế, anh muốn giải quyết chuyện tình cảm với tôi càng sớm càng tốt. Nghe chồng nói vậy, tôi chẳng còn thần trí nào nữa. Sau vài ngày, tôi đồng ý với lời đề nghị của anh.

Hôm qua là ngày chúng tôi ra tòa. Thành chủ động nhường hết tài sản cho tôi và giữ duy nhất căn nhà đang ở. Lúc ấy cả tôi và chủ tọa đều rất ngạc nhiên. Có điều trước đó, Thành nói anh muốn trả lại món nợ tình nên mới làm vậy. Chúng tôi chia tay nhau trong êm đẹp, bố mẹ anh cũng không hề hay biết.

Thế rồi tối hôm qua, Thành nhắn cho tôi một dòng tin, chỉ vẻn vẹn 5 chữ: "Anh đi, em sống tốt". Tôi cuống cuồng gọi điện cho những người thân quen, không một ai biết Thành ở đâu. Mãi đến khi liên lạc được với bạn thân của anh, tôi mới biết Thành bị bệnh nan y. Anh sợ sau này khi qua đời, tôi sẽ bị gia đình nhà anh gây khó dễ. Vì thế, anh mới giữ lại căn nhà để cho bố mẹ, số còn lại thuộc về tôi.

Biết chuyện, tôi đau lòng đến đi chẳng vững. Đáng lẽ từ đầu, tôi phải tìm hiểu và tin tưởng chồng mình, đằng này chồng đi khám và biết bệnh lúc nào, tôi cũng không hề hay biết. Bây giờ tôi chỉ mong trời sáng, để được gặp chồng và đi cùng anh tiếp chặng đường này...

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Tôi xin cưới chạy bầu nhưng không được ủng hộ, ngày sinh con mẹ chồng nói 1 câu khiến tôi khóc nghẹn

Nhà riêng của chúng tôi nhưng ngày nào bà cũng sang để ý, bắt sắp xếp mọi thứ trong nhà theo mong muốn của bà. Đến nỗi, nếu tôi có một chút sắp xếp không đúng ý bà là ngay lập tức, bà thể hiện sự tức tối bằng cách đập bàn đập ghế, chửi bới om sòm...

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Nóng: Bão số 5 liên tục tăng cấp, cảnh báo 3 tỉnh có mưa to, thời tiết nguy hiểm trong 6 giờ tới

Đời sống 18 phút trước
Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Tâm sự 26 phút trước
Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Tâm sự 46 phút trước
2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Tâm sự 1 giờ 6 phút trước
Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Khoảnh khắc kinh hoàng, máy bay bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội và rơi xuống chỉ ít phút sau khi cất cánh

Video 1 giờ 21 phút trước
Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Không hài lòng với mức phí quá cao, người phụ nữ đã dùng vai đẩy rào chắn lên để xe ô tô đi qua và cái kết

Không hài lòng với mức phí quá cao, người phụ nữ đã dùng vai đẩy rào chắn lên để xe ô tô đi qua và cái kết

Video 1 giờ 28 phút trước
Bị phàn nàn vì vượt đèn đỏ, tài xế xe ôm cố tình tông người phụ nữ suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng

Bị phàn nàn vì vượt đèn đỏ, tài xế xe ôm cố tình tông người phụ nữ suýt gây ra tai nạn nghiêm trọng

Video 1 giờ 33 phút trước
Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới

Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới

Tâm sự 1 giờ 46 phút trước
Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội xanh mặt khi bác sĩ đỡ đẻ là em vợ tiết lộ điểm đặc biệt về đôi mắt của đứa bé

Đưa bồ đi sinh, chồng phản bội xanh mặt khi bác sĩ đỡ đẻ là em vợ tiết lộ điểm đặc biệt về đôi mắt của đứa bé

Tâm sự 2 giờ 6 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Lời khai phẫn nộ của 'quái xế' đi vào đường cấm phục vụ A80, tông cảnh sát cơ động

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Người vợ sát hại chồng ở Phú Thọ bị khởi tố: Lời khai nhẫn tâm cùng giọt nước mắt muộn màng của người vợ

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

Đúng hôm nay, thứ 7 ngày 23/8/2025, 3 con giáp Thần Tài báo mộng hoàng kim, sự nghiệp thăng tiến, tài lộc vượng phát, trúng số đổi đời thành tỷ phú

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Đau lòng nhìn người yêu đi lấy chồng, 5 năm sau tôi cay đắng biết em làm một điều khủng khiếp

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Cả nhà sốc khi ông nội để lại hết tài sản cho cháu gái, sự thật động trời hé lộ trong tờ giấy xét nghiệm ADN

Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

Nửa đêm hàng xóm chạy qua đập cửa, vợ chồng tôi vội vàng ra mở thì chết lặng khi thấy bộ dạng của cô ấy

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

2 giờ sáng nghe tiếng nước chảy, tôi thức dậy đi xem thì bưng mặt khóc khi thấy chồng lúi húi làm việc này trong nhà tắm

Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Chồng vừa qua đời được 4 tháng nhưng tháng nào cũng nhận được 10 triệu từ anh, biết sự thật tôi cay đắng vô cùng

Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới

Vừa về nhà bạn trai ra mắt, tôi bị cả họ chê ‘vừa già vừa xấu', tôi bình thản lấy điện thoại gọi ngay tài xế lái xe xịn 7 tỷ của mình tới