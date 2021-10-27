Ồn ào bắt nguồn từ một đoạn video hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội ghi lại màn catwalk của bộ đôi Hoàng Thùy - Minh Tú. Tuy nhiên, điều thu hút người xem chính là giọng nói của một người mẫu trong hậu trường được cho là không mấy văn hóa. Thấy hai người mẫu đi không đều, một giọng nữ được cho là của Hương Ly nói: "Xu cà na rồi, xu cà na rồi".

Scandal một người mẫu chửi đổng trong hậu trường khi hai đồng nghiệp đang trình diễn trên sàn catwalk gây xôn xao dư luận trong làng mốt Việt.

Trong khi đó, một giọng khác được cho là Thùy Dương chửi đổng nhắm vào Hoàng Thùy: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không". Sự việc khiến Hương Ly và Thùy Dương trở thành nhân vật bị dân mạng chỉ trích vì hành động thiếu chuyên nghiệp hay có cách ứng xử kém duyên thậm chí bị cho là "ghen ăn tức ở" với hai đồng nghiệp nổi tiếng hơn.

Sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi cư dân mạng "đào mộ" một clip liên quan đến Thùy Dương và Hoàng Thùy. Clip ghi lại cảnh kết show tại một buổi trình diễn cách đây 5 năm. Trong buổi trình diễn này, Hoàng Thùy xuất hiện ở vị trí vedette. Ở màn kết show, Hoàng Thùy xuất hiện ở cuối đường băng cùng NTK và các người mẫu khác đều hào hứng vỗ tay chúc mừng show diễn thành công.

Thái độ của Thùy Dương trong màn kết show cách đây 5 năm bị "đào" lại.

Tuy nhiên, thái độ của Thùy Dương mới điều khiến nhiều người chú ý. Chân dài có gương mặt lạnh lùng, không vỗ tay như bao chân dài bên cạnh. Phải một lúc sau cô mới vỗ tay, nhưng bị cho là khá gượng gạo.

Chưa rõ thái độ lạnh tanh của Thùy Dương liệu có liên quan tới Hoàng Thùy hay không nhưng cư dân mạng lại được thêm dịp công kích cô về thái độ.

Chiều 27/10, Minh Tú chính thức lên tiếng về scandal ồn ào này. Trái với sự căng thẳng của cư dân mạng, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á tiết lộ cả Thùy Dương và Hương Ly đã liên hệ với cô để nói rõ lùm xùm.

Minh Tú - Hoàng Thùy trong buổi trình diễn mới đây.

"Chị em vẫn vui vẻ, vẫn tôn trọng nhau, không có gì hết trơn á. Đúng là không có gì đáng sợ bằng lời cay độc của cái miệng", Minh Tú vui vẻ cho biết.

Về phía Thùy Dương, cô không trả lời truyền thông sự cố ồn ào này. Trong khi đó, phía Hoàng Thùy hiện vẫn hoàn toàn im lặng, dù cho phát ngôn chửi tục trong clip được cho là nhắm vào chân dài Thanh Hóa.