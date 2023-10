Thùy Dương được cho là người đã chửi đổng trong hậu trường.

Chiều 27/10, Minh Tú chính thức lên tiếng về scandal ồn ào này. Trái với sự căng thẳng của cư dân mạng, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á tiết lộ cả Thùy Dương và Hương Ly đã liên hệ với cô để nói rõ lùm xùm.

"Chị em vẫn vui vẻ, vẫn tôn trọng nhau, không có gì hết trơn á. Đúng là không có gì đáng sợ bằng lời cay độc của cái miệng", Minh Tú vui vẻ cho biết.

Minh Tú cho biết đôi bên vẫn vui vẻ làm việc với nhau.

Trước đó, Minh Tú cũng cô bày tỏ trên trang cá nhân: "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Sau đợt dịch vừa rồi, mình nhận thức ra nhiều thứ, không còn quá để tâm vào những lời ác ý của những người mình chưa bao giờ gặp (anh hùng bàn phím).

Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, tinh thần và tập trung lao động để có thể sống cuộc đời tự do tự tại, có thể làm điều mình thích, ăn món mình khoái và giúp đỡ những người xung quanh.

Chả cái gì đúng và chả cái gì sai cả, quan trọng là mình chọn nhìn nhận sự việc theo hướng như thế nào thôi".

Về phía Hoàng Thùy, Á hậu quê Thanh Hóa quyết giữ im lặng, không lên tiếng về sự việc ồn ào được cho là nhắm vào mình.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy đăng một caption mượn ca từ bản hit Easy On Me của Adele để bày tỏ: "There ain't no gold in this river. That I've been washin' my hands in forever" (Tạm dịch: Không có vàng trong dòng sông này. Bởi rằng tôi đã rửa tay mình mãi mãi).