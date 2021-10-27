Minh Tú chính thức lên tiếng làm rõ chuyện bị đồng nghiệp chửi đổng ở show thời trang

Hậu trường 27/10/2021 17:18

Phản ứng của Minh Tú trong ồn ào này khiến nhiều người bất ngờ.

Hai ngày nay, ồn ào một người mẫu chửi đổng trong hậu trường khi hai đồng nghiệp đang trình diễn trên sàn catwalk gây xôn xao dư luận. Cụ thể, trong show diễn của NTK Chung Thanh Phong có sự tham gia của nhiều người mẫu nổi tiếng. Trong đó, Á hậu Hoàng Thùy và siêu mẫu Minh Tú cùng đảm nhận vị trí vedette. 

Minh Tú chính thức lên tiếng làm rõ chuyện bị đồng nghiệp chửi đổng ở show thời trang - Ảnh 1
Hoàng Thùy và Minh Tú trong show diễn.

 

Ồn ào bắt nguồn từ một đoạn video hậu trường bị rò rỉ trên mạng xã hội ghi lại màn catwalk của bộ đôi Hoàng Thùy - Minh Tú. Tuy nhiên, điều thu hút người xem chính là giọng nói của một người mẫu trong hậu trường được cho là không mấy văn hóa. Thấy hai người mẫu đi không đều, một giọng nữ được cho là của Hương Ly nói: "Xu cà na rồi, xu cà na rồi"

Trong khi đó, một giọng khác được cho là Thùy Dương chửi đổng nhắm vào Hoàng Thùy: "Gì kỳ vậy? Đi không chờ nhau gì mấy má. M* mất dạy dễ sợ không". Nhiều cư dân mạng không đồng tình với cách hành xử của Thùy Dương và công kích, chỉ trích cô trên trang cá nhân. 

Minh Tú chính thức lên tiếng làm rõ chuyện bị đồng nghiệp chửi đổng ở show thời trang - Ảnh 2
Thùy Dương được cho là người đã chửi đổng trong hậu trường.

 

Chiều 27/10, Minh Tú chính thức lên tiếng về scandal ồn ào này. Trái với sự căng thẳng của cư dân mạng, Hoa hậu Siêu quốc gia châu Á tiết lộ cả Thùy Dương và Hương Ly đã liên hệ với cô để nói rõ lùm xùm.

"Chị em vẫn vui vẻ, vẫn tôn trọng nhau, không có gì hết trơn á. Đúng là không có gì đáng sợ bằng lời cay độc của cái miệng", Minh Tú vui vẻ cho biết. 

Minh Tú chính thức lên tiếng làm rõ chuyện bị đồng nghiệp chửi đổng ở show thời trang - Ảnh 3
Minh Tú cho biết đôi bên vẫn vui vẻ làm việc với nhau.

 

Trước đó, Minh Tú cũng cô bày tỏ trên trang cá nhân: "Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không. Sau đợt dịch vừa rồi, mình nhận thức ra nhiều thứ, không còn quá để tâm vào những lời ác ý của những người mình chưa bao giờ gặp (anh hùng bàn phím).

Điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe, tinh thần và tập trung lao động để có thể sống cuộc đời tự do tự tại, có thể làm điều mình thích, ăn món mình khoái và giúp đỡ những người xung quanh.

Chả cái gì đúng và chả cái gì sai cả, quan trọng là mình chọn nhìn nhận sự việc theo hướng như thế nào thôi".

Minh Tú chính thức lên tiếng làm rõ chuyện bị đồng nghiệp chửi đổng ở show thời trang - Ảnh 4
Hoàng Thùy không lên tiếng về sự việc ồn ào này.

 

Về phía Hoàng Thùy, Á hậu quê Thanh Hóa quyết giữ im lặng, không lên tiếng về sự việc ồn ào được cho là nhắm vào mình.

Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy đăng một caption mượn ca từ bản hit Easy On Me của Adele để bày tỏ: "There ain't no gold in this river. That I've been washin' my hands in forever" (Tạm dịch: Không có vàng trong dòng sông này. Bởi rằng tôi đã rửa tay mình mãi mãi).

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Sau Thùy Dương, Hương Ly là chân dài bị cư dân mạng đưa vào tầm ngắm vì phát ngôn trong lúc Hoàng Thùy - Minh Tú trình diễn.

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