Stylist ruột tiết lộ hậu trường chụp ảnh gợi cảm 'ngốn' hết hàng trăm triệu đồng của Ngọc Trinh

Ngọc Trinh nổi tiếng với những thước ảnh sexy thậm chí là bán nude táo bạo. Cô cũng là chân dài lập kỉ lục khi sở hữu nhiều bộ ảnh đa phong cách nhất trong làng mẫu. Nói về chụp ảnh sexy, chắc chắn không ai có thể qua mặt được Ngọc Trinh.

Theo lời Kye Nguyễn, mỗi bộ ảnh thời trang của Ngọc Trinh thường tốn khoảng 150-200 triệu đồng. Là người chịu chi, chân dài quê Trà Vinh không ngại bỏ tiền thực hiện các photoshoot với concept cầu kỳ, chỉn chu.

Tuy nhiên, hậu trường chụp ảnh của chân dài sinh năm 1989 luôn là điều bí mật với công chúng. Mới đây, stylist Kye Nguyễn bất ngờ tiết lộ về chi phí một buổi chụp hình của Ngọc Trinh khiến nhiều người ngỡ ngàng.

Stylist Kye Nguyễn

Được biết, khâu tốn kém nhất chính là công đoạn set-up không gian, đạo cụ. Trong bộ ảnh bikini mới đây nhất, để tạo nên vẻ vương giả kiểu Hoàng gia khi mặc gợi cảm, Ngọc Trinh đầu tư hẳn 20 triệu đồng cho việc thuê một chiếc ghế họa tiết baroque.

Có những món đồ không thể mượn được, cô sẵn sàng mua mới. Bộ ảnh thời trang "ngốn" nhiều tiền nhất của Ngọc Trinh trong thời gian hợp tác với Kye Nguyễn là lần cả êkíp gồm 20 người lên Đà Lạt chụp hình nội y.

Chiếc ghế họa tiết baroque được thuê với giá 20 triệu

Được biết, chân dài 8X book phòng Tổng thống trong một khách sạn 5 sao để chụp ảnh đúng concept với chi phi đắt đỏ. "Chỉ tính riêng tiền phòng là 100 triệu đồng một đêm và cả êkíp ở đấy hai đêm. Tổng chi phí cho bộ ảnh thời trang lên đến hơn 300 triệu đồng", Kye Nguyễn cho biết.

Dù tốn kém nhưng Ngọc Trinh luôn thấy xứng đáng với thành quả nhận được. Phần lớn, các concept được cô chụp dựa trên sở thích. Tuy nhiên, Ngọc Trinh cũng đặt niềm tin tuyệt đối vào êkíp, giao toàn quyền quyết định cho cả nhóm về việc mặc gì, set-up bối cảnh thế nào, sắm đạo cụ ra sao để hình ảnh chỉn chu và mãn nhãn nhất.

Ngọc Trinh thường chụp ảnh sexy.

"Trong buổi chụp với xe hơi cổ điển và một chú chó Doberman, Ngọc Trinh dù sợ chó đến khóc ré lên nhưng vẫn cố tạo dáng và tương tác để có hình ảnh ấn tượng. Vừa kết thúc buổi chụp là Trinh ngồi bệt xuống và bật khóc", stylist tiết lộ.

Theo quan điểm của Kye, các bộ ảnh của Ngọc Trinh nhằm thể hiện danh xưng "nữ hoàng nội y" nhưng đề cao khái niệm thời trang chứ không phô trương, gợi dục. Với những concept như chụp ảnh bán nude, Ngọc Trinh chỉ tin tưởng êkíp ruột, tránh tuyệt đối sự cố hớ hênh vì được giám sát rất kỹ càng.

Các bộ ảnh của Ngọc Trinh nhằm thể hiện danh xưng "nữ hoàng nội y" nhưng đề cao khái niệm thời trang chứ không phô trương, gợi dục

Kye Nguyễn tên thật là Nguyễn Tuấn Kiệt, sinh năm 1990. Anh từng là người mẫu ảnh trước khi gắn bó với công việc stylist. Kye Nguyễn từng hợp tác nhiều người nổi tiếng như Hồ Ngọc Hà, Lan Khuê, Đỗ Mỹ Linh, Trấn Thành - Hari Won...