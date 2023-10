Được khen 'body đẹp, sang hơn' Ngọc Trinh, Khánh My phản ứng thế này

Chiều 26/10, chân dài Khánh My khoe ảnh đi đánh golf nhưng điều khiến dân tình chú ý lại là body nóng bỏng của cô nàng. Trong ảnh, người đẹp 9X diện chiếc quần bó sát màu hồng nhạt khiến không ít người hiểu lầm "không mặc gì".

Loạt ảnh sexy của Khánh My.

Hình ảnh sexy của Khánh My trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Bên cạnh một số ý kiến cho rằng, cô ăn mặc "phèn", "làm lố" thì số khác lại so sánh với... Ngọc Trinh. Người hâm mộ đều biết Khánh My và Ngọc Trinh là "tình địch" trong quá khứ, từng lên báo đá xéo nhau.

Cụ thể, một người để lại bình luận so sánh phong cách hai người đẹp: "Body My đúng đỉnh mà cũng đẹp, sang trọng, không như con nhỏ này, vừa xấu, vừa nhão lại sống dơ, mãi không cùng đẳng cấp".

Khánh My để lại bình luận thể hiện sự đồng tình với ý kiến này.

Khi đọc được bình luận dìm Ngọc Trinh, Khánh My chỉ để lại icon bình luận thể hiện sự phấn khích, dường như tán đồng với ý kiến này.

Ngọc Trinh - Khánh My là "cặp đôi oan gia" của showbiz Việt. Nhiều năm trước, Khánh My từng được cho là đá đểu đồng nghiệp sống ảo. Ngay sau đó, chân dài Trà Vinh cũng lập tức đăng đàn thể hiện sự gay gắt: "Mình vẫn đang học từng ngày để trở thành người tử tế. Thế nên cứ bám gót giày mình mà sống, mình cho phép". Đỉnh điểm là lùm xùm giật bồ của cặp mỹ nhân vào năm 2014. Khi ấy, có nhiều tin đồn Khánh My cướp bạn trai đại gia của Ngọc Trinh.

Sau lùm xùm "giật bồ" trong quá khứ, gần đây Khánh My đá xéo ai đó sống ảo, "nổ" tài sản và thu nhập, gần đây còn chơi tiền ảo... Nói chung nhân vật này chỉ có "ảo". Cách đây không lâu, Khánh My tiếp tục bị nghi "cà khịa" hình thể nữ hoàng nội y. Nguyên nhân xuất phát từ bình luận của bạn gái Tiến Vũ trên trang cá nhân.

Khánh My - Ngọc Trinh là "kẻ thù truyền kiếp" của nhau.

Khi được một tài khoản khen đẹp, Khánh My liền trả lời: "Đẹp nhưng phải săn chắc và khỏe nè. Chứ 'người đẹp nội y' mà người 'chảy xệ', không săn chắc nó kỳ lắm".