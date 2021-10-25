'Phát ngại' xem bộ sưu tập nụ hôn của vợ chồng Cường Đô la - Đàm Thu Trang

Doanh nhân phố Núi và vợ không ngại thể hiện tình cảm bên nhau mọi lúc mọi nơi.

Ngày 25/10, Đàm Thu Trang cập nhật ảnh bìa Facebook cá nhân. Đây chính là khoảnh khắc cựu mẫu xứ Lạng chạm môi ông xã Cường Đô la. Hình ảnh lãng mạn, ngọt ngào của cặp đôi khiến nhiều người thích thú và ngưỡng mộ.

Trước đó, cặp đôi cũng nhiều lần đăng tải khoảnh khắc lãng mạn bên nhau trên mạng xã hội. Hơn 2 năm kết hôn nhưng Cường Đô la - Đàm Thu Trang luôn thể hiện tình cảm mặn nồng như thuở mới yêu.

Khi chân dài xứ Lạng mang bầu bé Suchin, hai vợ chồng nổi tiếng cũng thực hiện bộ ảnh lãng mạn.

Khi livestream trên mạng, doanh nhân phố Núi cũng dành cho bà xã những cử chỉ âu yếm yêu thương ngọt ngào.

Nụ hôn của Đàm Thu Trang và chồng trong đám cưới năm 2019.

Khi dự một sự kiện, Cường Đô la cũng không ngại ngần thể hiện tình cảm của mình với bà xã.

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