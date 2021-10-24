U40, con dâu tỷ phú Hoàng Kiều trẻ đẹp không kém các cháu 2k

Cựu người mẫu Đào Lan Phương sở hữu thân hình gợi cảm khiến nhiều cô gái trẻ phải ngưỡng mộ.

Cách đây không lâu, cựu người mẫu Đào Lan Phương - con dâu tỷ phú Hoàng Kiều khoe hình ảnh gợi cảm ở "chốn riêng tư" thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Bức ảnh mới quyến rũ của con dâu tỷ phú Hoàng Kiều.

Trong ảnh, bà mẹ hai con diện áo trễ vai khoe vòng 1 sexy, trên môi còn ngậm một bông hoa hồng, tạo cảm giác vô cùng quyến rũ khi nằm trên giường. Ở tuổi 38, bà mẹ hai con sở hữu vóc dáng vạn người mê, không chút mỡ thừa.

Đào Lan Phương (SN 1983), từng tham gia cuộc thi Siêu Mẫu Việt Nam năm 2004. Khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp, chân dài quê Bắc Ninh kết hôn với Sammy Hoàng - con trai thứ của tỷ phú Hoàng Kiều và sang Mỹ định cư.

Cuộc sống sang chảnh của Đào Lan Phương.

Xuất thân là người mẫu nên cô sở hữu nhan sắc và ngoại hình "chuẩn không cần chỉnh". Cô cũng có nhiều mối quan hệ thân thiết với người nổi tiếng trong showbiz Việt. Đào Lan Phương chính là người mai mối Ngọc Trinh cho bố chồng.

Dù đã rút lui khỏi showbiz nhưng cuộc sống của cô vẫn được cư dân mạng quan tâm. Là con dâu tỷ phú nổi tiếng, lại thêm công việc kinh doanh phát triển nên Lan Phương có cuộc sống sang chảnh đáng mơ ước. Hiện cô đang sinh sống trong biệt thự trị giá 750 tỷ cùng gia đình chồng. Để dễ dàng đi đến nhiều nơi trên thế giới, gia đình giàu có này còn sắm hẳn chuyên cơ riêng.

Body gợi cảm không thua kém các cháu 2k.

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