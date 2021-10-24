Thiếu gia Louis Nguyễn làm điều đặc biệt để lộ tình trạng hôn nhân đúng dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà

Hậu trường 24/10/2021 12:48

Đúng dịp sinh nhật Hà Tăng, Louis Nguyễn không chỉ gửi lời chúc tới vợ mà còn nhắn nhủ điều đặc biệt.

Hôm nay (24/10) Tăng Thanh Hà chính thức bước sang tuổi 35. Khi vừa sang ngày mới, Louis Nguyễn - chồng nàng ngọc nữ liền chọn tấm ảnh đẹp nhất của vợ và đăng tải trên trang cá nhân. kèm lời chúc ngọt ngào. 

 

"Happy, happy birthday to this amazing woman! Blessed to have you in our lives. Hope you have a wonderful birthday ahead of you! Love you always", Louis Nguyễn viết bằng tiếng Anh.

(Tạm dịch: "Chúc mừng, chúc mừng sinh nhật người phụ nữ tuyệt vời này! Thật hạnh phúc khi có em trong cuộc sống của chúng ta. Hy vọng em có một ngày sinh nhật tuyệt vời phía trước! Mãi yêu em").

Lời chúc của thiếu gia Louis Nguyễn chứng minh cuộc sống hôn nhân Tăng Thanh Hà rất viên mãn. Sau 9 năm kết hôn, tình yêu của cả hai vẫn như lúc ban đầu. Với Louis Nguyễn, vợ là mẫu phụ nữ tuyệt vời và anh luôn trân trọng. 

Thiếu gia Louis Nguyễn làm điều đặc biệt để lộ tình trạng hôn nhân đúng dịp sinh nhật Tăng Thanh Hà - Ảnh 1
Sau 9 năm kết hôn, Tăng Thanh Hà có cuộc hôn nhân viên mãn.

 

Trên trang cá nhân, Tăng Thanh Hà thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống của gia đình. Qua đó có thể thấy nàng ngọc nữ sau khi rút khỏi showbiz có cuộc sống hôn nhân thăng hoa, hạnh phúc.

Tăng Thanh Hà kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, sau đó rút khỏi làng giải trí để tập trung chăm sóc tổ ấm nhỏ. Ngoài ra, nữ diễn viên 8X còn thử sức với vai trò kinh doanh, sáng lập thương hiệu riêng.

 

Năm 2015, Tăng Thanh Hà sinh con đầu lòng cho chồng đại gia, đặt tên Richard Nguyễn. Tới năm 2017, nữ diễn viên có thêm ái nữ, đặt tên Chloe Nguyễn.

Tới thời điểm hiện tại Tăng Thanh Hà vẫn chưa chính thức công khai diện mạo 2 con, mục đích để các bé có được cuộc sống bình yên như bao đứa trẻ khác. 

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