Khoe cảnh ái nữ chạy xe đạp trong nhà, Tăng Thanh Hà tiết lộ luôn phòng khách 'sang - xịn - mịn'

Tăng Thanh Hà là một trong những nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhờ sở hữu "combo" gồm nhan sắc - học thức - khả năng diễn xuất. Đến thời điểm hiện tại, "ngọc nữ màn ảnh" đã chính thức lui về "hậu trường" để xây dựng tổ ấm cùng chồng là doanh nhân Louis Nguyễn.

Có thể thấy rằng, Tăng Thanh Hà hiện đang có một cuộc sống viên mãn khiến cho ai cũng ghen tị. Kể từ khi làm dâu nhà hào môn, cô chủ tập trung chăm sóc cho các con, làm bà nội trợ trong căn "biệt phủ" rộng lớn.