Khoe cảnh ái nữ chạy xe đạp trong nhà, Tăng Thanh Hà tiết lộ luôn phòng khách 'sang - xịn - mịn'

Có thể thấy được không gian rộng lớn của căn nhà chỉ qua vài giây ngắn ngủi mà 'ngọc nữ màn ảnh' Tăng Thanh Hà đăng tải.
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Tăng Thanh Hà là một trong những nữ diễn viên nhận được sự yêu mến của đông đảo khán giả nhờ sở hữu "combo" gồm nhan sắc - học thức - khả năng diễn xuất. Đến thời điểm hiện tại, "ngọc nữ màn ảnh" đã chính thức lui về "hậu trường" để xây dựng tổ ấm cùng chồng là doanh nhân Louis Nguyễn.
Có thể thấy rằng, Tăng Thanh Hà hiện đang có một cuộc sống viên mãn khiến cho ai cũng ghen tị. Kể từ khi làm dâu nhà hào môn, cô chủ tập trung chăm sóc cho các con, làm bà nội trợ trong căn "biệt phủ" rộng lớn.
Mới đây, nữ diễn viên "Bỗng dưng muốn khóc" đã đăng tải một đoạn hình ảnh của "ái nữ" đang chạy xe đạp trong nhà với dòng "tâm sự mỏng": "Ngày nào cũng rộn ràng thế này, tự nghĩ đến lúc các con lớn chắc nhà buồn lắm".
Bài đăng của Tăng Thanh Hà ngay lập tực nhận được sự chú ý lớn với rất nhiều chi tiết. Đầu tiên là cô công chúa nay đã lớn phổng phao và thứ hai chính là căn phòng khách sang chảnh với diện tích lớn.
Chỉ qua một vài bức ảnh cho thấy nữ diễn viên đang có cuộc sống hạnh phúc đến nhường nào. Khán giả mong đời Tăng Thanh Hà sẽ sớm trở lại với công chúng để mọi có thể thấy thêm hình ảnh của "ngọc nữ màn ảnh" một thời.
Ảnh: Tổng hợp, FBNV