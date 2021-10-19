Tăng Thanh Hà trổ tài khéo tay nội trợ, hội 'mẹ bỉm' vào học ngay

Mỹ nhân Tăng Thanh Hà vừa chia sẻ cách nấu món ăn vô cùng hấp dẫn.

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà khiến khán giả không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã. Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ hình ảnh cặp đôi ngày còn hẹn hò tại Châu Âu. Khoảnh khắc kỉ niệm của cặp đôi Tăng Thanh Hà viết: "When we were young Louis Nguyen. 12 years of love! Time flies so fast!". (tạm dịch: "Khi chúng ta còn trẻ, Louis Nguyễn. Kỷ niệm 12 năm yêu nhau, thời gian trôi thật nhanh!" )

Mới đây, nữ diễn viên vừa nấu thành công súp xúc xích đậu trắng, món truyền thống của ẩm thực Italy rất được ưa chuộng khi thời tiết se lạnh. Món ăn không chứa gluten, ngũ cốc lẫn sữa nhưng vẫn có vị béo nhẹ. Các nguyên liệu dễ tìm, có thể tùy ý thay đổi thành phần rau củ dựa vào sở thích cá nhân. Và dù chỉ tốn khoảng 45 phút nấu nướng, hương vị của nó đậm đà đến mức khiến không ít người nghĩ rằng món súp này đã được ninh nhừ trong nhiều giờ. Món ăn vô cùng hấp dẫn Cách nấu súp đậu trắng không khó, không tốn nhiều thời gian sơ chế nguyên liệu. Linh hồn của món ăn nằm ở ba nguyên liệu chính gồm: cà chua, đậu trắng đóng hộp và xúc xích tươi kiểu Italy (Italian sausage). Gọi là xúc xích nhưng thực chất nguyên liệu này giống thịt băm, thường được sử dụng trong nước xốt các món spaghetti bò bằm quen thuộc.

Rã đông xúc xích về nhiệt độ phòng. Bắc chảo dầu ăn, xào xúc xích đến khi thịt không còn màu hồng. Dùng xẻng gỗ băm nhỏ thịt ra. Tiếp đến, cho hành tây, cà rốt và cần tây thái hạt lựu vào, nêm gia vị Italy (Italian seasoning), đảo liên tục. Bạn tự thêm, bớt các loại rau củ theo khẩu vị gia đình. Thêm đậu trắng đóng hộp, nước xốt cà chua đóng hộp cùng nước hầm xương gà vào chảo thịt. Rắc chút tiêu, ớt (nếu thích ăn cay), muối vừa ăn. Đợi nước súp sôi lăn tăn thì điểm nhánh cỏ xạ hương sẽ giúp súp thơm hơn. Đun lửa nhỏ (không đậy nắp) trong 10-15 phút, điều chỉnh gia vị lần nữa là xong. Ngoài ra, Hà Tăng còn cho nhiều lá mồng tơi và cải xoăn kale - món rau yêu thích của nữ diễn viên. Sau khi kết hôn nữ diễn viên có cuộc sống viên mãn Nhan sắc đỉnh cao của Tăng Thanh Hà Hiện tại, mỹ nhân đang có cuộc sống hôn nhân viên mãn. Chuyện tình của Hà Tăng chính thức được công khai năm 2009 sau nhiều đồn đoán từ người hâm mộ. Năm 2012, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn tổ chức hôn lễ tại Manila (Philippines) - quê hương của chú rể. Ngày 11/11/2012, cặp đôi tổ chức thêm tiệc cưới theo nghi thức truyền thống Việt Nam tại TP.HCM. Công chúng không ngừng xôn xao, chúc mừng Tăng Thanh Hà từ cô gái có tuổi thơ vất vả nay đã trở thành con dâu hào môn. Ảnh: Tổng hợp

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