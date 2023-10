Tăng Thanh Hà trổ tài khéo tay nội trợ, hội 'mẹ bỉm' vào học ngay

Cách đây không lâu, nữ diễn viên Tăng Thanh Hà khiến khán giả không khỏi ghen tị, ngưỡng mộ khi đăng tải khoảnh khắc hạnh phúc bên ông xã. Đây là lần hiếm hoi cô chia sẻ hình ảnh cặp đôi ngày còn hẹn hò tại Châu Âu.

Khoảnh khắc kỉ niệm của cặp đôi

Tăng Thanh Hà viết: "When we were young Louis Nguyen. 12 years of love! Time flies so fast!". (tạm dịch: "Khi chúng ta còn trẻ, Louis Nguyễn. Kỷ niệm 12 năm yêu nhau, thời gian trôi thật nhanh!" )