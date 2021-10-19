Sau khi 'về chung một nhà' với vợ doanh nhân, Quý Bình khiến khán giả ganh tị với hôn nhân cực ngọt

Cuộc sống của nam diễn viên Quý Bình vô cùng hạnh phúc khiến khán giả thầm ganh tị.

Diễn viên Quý Bình công khai yêu doanh nhân Nguyễn Ngọc Tiền từ 2018 và cả hai tổ chức đám cưới giữa tháng 12/2020 trong sự hân hoan chúc mừng của bạn bè và đồng nghiệp. Ít ai biết, cuộc sống của nam diễn viên sau khi kết hôn vô cùng viên mãn. Hôn nhân mật ngọt của Quý Bình Theo Ngoisao.net, bận rộn với công việc riêng nhưng Ngọc Tiền đặc biệt quan tâm tới các hoạt động nghệ thuật của chồng. Đầu tháng một, khi Quý Bình tổ chức một đêm nhạc tại TP.HCM, Ngọc Tiền đang bận công tác ở Phú Quốc nhưng vẫn quyết định đặt chuyến bay lúc chiều tối để kịp về ủng hộ ông xã. Cô gọi vui đó là "vì yêu mà bay, hành trình đam mê nghệ thuật của anh luôn có em". Cô thường lui tới những đêm nhạc của chồng để cổ vũ, hay thể hiện sự quan tâm tới êkíp làm phim chồng tham gia.

Hình ảnh giản dị của cặp đôi Không chỉ yêu thương chồng, Ngọc Tiền còn quan tâm đến gia đình Quý Bình. Mỗi dịp cuối tuần, nữ doanh nhân lại cùng ông xã trở về quê nhà Hóc Môn. Là "nữ tướng" trên thương trường nhưng ở nhà chồng, Ngọc Tiền không ngại lăn xả chuyện bếp núc. Nàng dâu xắn tay áo hái rau, bắt cá, vào bếp nấu những món ngon, chiêu đãi đại gia đình nhà chồng. Cả hai vô cùng hạnh phúc Cuối tháng 8, gia đình chồng có đám giỗ, Ngọc Tiền hoàn thành xong công việc với đối tác đã tranh thủ đến dự. Ăn xong, cô xuống bếp rửa bát. Mẹ Quý Bình sợ con dâu vất vả nhưng Ngọc Tiền cười đáp: "Con rửa một chút là xong thôi". Dáng vẻ nhanh nhẹn, tháo vát của Ngọc Tiền khi làm việc nhà được nhiều khán giả khen ngợi. "Tôi thấy mình có giá trị hơn khi làm những việc này. Tôi thích ở nhà, thích gần gũi với mọi người trong gia đình và anh Bình cũng vậy", cô nói. Quý Bình tiết lộ vợ được lòng tất cả thành viên trong gia đình anh bởi sự hòa nhã, chu đáo.

Vơ của nam diễn viên từng bày tỏ: "Có những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc đời khiến tôi phải nhớ mãi. Anh Bình từng là ca sĩ khách mời trong một sự kiện ở Phú Quốc do công ty tôi tổ chức. Lần đầu gặp anh, tôi bị thu hút bởi giọng hát và vẻ ngoài nam tính, hiền lành. Thế nhưng để nghĩ đến chuyện làm quen tôi không dám. Sau một thời gian nói chuyện, tìm hiểu, giữa chúng tôi nảy sinh tình cảm như một nhân duyên định sẵn. Khó để xác định ai là người chủ động trong mối quan hệ này. Tình cảm xuất phát từ cả hai phía nên tôi và anh Bình đều cố gắng vun đắp đến hôm nay". Khán giả thầm ganh tị với hôn nhân mật ngọt của cặp đôi Quý Bình bộc bạch về tổ ấm của mình: "Lập gia đình ai cũng mong sớm đón thành viên mới. Chúng tôi cũng lên kế hoạch cho việc sinh con và mong là sẽ sớm có tin vui trong tương lai gần. Tuy nhiên chuyện con cái là duyên trời cho nên mình không tính trước. Trước đó một năm, tôi đã chuẩn bị nhà riêng và sẵn sàng đón vợ về ở cùng. Gia đình hai bên không bắt buộc chúng tôi phải sống cùng họ bởi họ rất tâm lý và hiểu cho công việc của cả hai. Trước khi kết hôn, chúng tôi đã chuẩn bị cơ ngơi để sẵn sàng cho cuộc sống riêng nên giờ không phải lăn tăn chuyện gì cả". Ảnh: Tổng hợp

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