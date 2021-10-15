Lã Kỳ Anh 'chôm' đồng hồ tiền tỷ, một nàng hậu 'nằm không tự nhiên dính hạn', màn giải quyết 'căng đét' khiến ai nấy thán phục

Lã Kỳ Anh đánh tráo đồng hồ tiền tỷ, tuy nhiên một Hoa hậu khác bị dùng hình ảnh để minh họa dẫn đến lùm xùm không đáng có.

Sau khi Lã Kỳ Anh đánh tráo đồng hồ tiền tỷ thì mới đây một nàng hậu khác cũng vô tình bị dính vào lùm xùm này dù không hề liên quan. Người ngồi không dính hạn chính là Hoa hậu Thu Hoài. Cụ thể, một tài khoản TikTok đã làm về chủ đề này nhưng dùng ảnh của Thu Hoài minh họa khiến nhiều khán giả hiều lầm. Điều này cũng vô tình ảnh hưởng đến hình ảnh của nàng hậu Thu Hoài.

Dù không hề liên quan tự dưng Thu Hoài bị dùng ảnh minh họa Ngay sau đó, nàng hậu cũng đã liên hệ với trang tin kia để giải quyết vấn đề hiểu lầm này. Cho đến sáng ngày 14/10, Thu Hoài đã đăng tải một dòng trạng thái dài thông báo đã xử lý dứt điểm mọi chuyện. Bên phía người up clip cũng đã có những hành động thể hiện thiện chí rõ ràng với cô. Song song đó, Thu Hoài cũng cho biết sẽ chấp nhận lời xin lỗi với điều kiện duy nhất: "Cho bạn biên tập viên mắc lỗi một cơ hội sửa sai. Hi vọng, sự cố này sẽ khiến bạn cũng như ban biên tập cẩn thận hơn trong việc truyền tải thông tin tới độc giả".

Hoa hậu Thu Hoài chia sẻ lên trang cá nhân Trước đó, liên quan vụ trộm đồng hồ Rolex trị giá 2 tỉ đồng của người yêu do Lã Thị Anh (tức Lã Kỳ Anh, 31 tuổi, ngụ P.Tân Hưng, Q.7, TP.HCM) thực hiện, ngày 13/10, Tổ Quốc thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) cho biết, để đưa nghi can trộm chiếc đồng hồ Rolex Daytona của anh N.M.T. (24 tuổi, ngụ P.Võ Thị Sáu, Q.3) ra ánh sáng, các trinh sát đã vất vả điều tra, lần theo từng dấu vết nhỏ nhất. Vào cuộc điều tra, PC02 xác định, Lã Kỳ Anh đã đánh tráo chiếc đồng hồ, sau đó đưa T.V.T (31 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận) cầm cố được gần một tỉ đồng. Lã Kỳ Anh lấy 970 triệu đồng; số tiền còn lại Lã Kỳ Anh trả công cho chính T.V.T vì người này đã giúp đỡ và nhờ chính T.V.T mang đi tiệm làm mới để rao bán được giá hơn. Có tiền trong tay, Lã Kỳ Anh chuyển khoản trả nợ cho một người quen vì trước đó mượn để đầu tư tiền ảo. Lã Kỳ Anh đánh tráo đồng hồ tiền tỷ Còn T.V.T. đã liên lạc với Đ.T.H. nhờ làm đẹp, đánh bóng đồng hồ Rolex để rao bán với giá cao. H. báo giá đánh bóng là 9,2 triệu đồng, nếu đồng ý thì H. sẽ chi hoa hồng cho T.V.T 2 triệu đồng. Ngày 16.9, T.V.T. mang đồng hồ Rolex đến cho H., sau đó H. mang chiếc đồng hồ này đưa cho P.H.P (thợ sửa đồng hồ-PV) để làm đẹp với giá chỉ 1,5 triệu đồng. Hiện tại, vụ việc hoa hậu Lã Kỳ Anh trộm đồng hồ vẫn gây xôn xao MXH. Ảnh: Tổng hợp

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