Sau hành động được cho là 'ép cung' Hồ Văn Cường, Trang Trần bị bà Phương Hằng 'réo' tên đòi kiện trên livestream, phải run bần bật vì lí do này

Bà Nguyễn Phương Hằng đã cho rằng Trang Trần vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Sau khi Trang Trần qua nhà Hồ Văn Cường "ép cung" hơn 6 tiếng đồng hồ. Mới đây bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn livestream gọi thẳng tên bà chủ tiệm bún đậu mắm tôm đình đám. Cụ thể, bà Hằng cho rằng chính quản lý Phi Nhung đã kêu Trang Trần qua nói chuyện với Hồ Văn Cường, "ép cung" nam ca sĩ, sau đó đuổi mẹ con cậu bé ra khỏi nhà. Bà chủ kim cương tuyên bố sẽ kiện cựu mẫu Trang Trần vì vi phạm pháp luật nghiêm trọng: "Trang Khàn tổ chức người qua nói chuyện với mẹ con Hồ Văn Cường, vi phạm pháp luật nghiêm trọng. Tôi sẽ làm đơn gửi Bộ Công an về hành vi Trang Trần tấn công vào một đứa trẻ và bắt nó nói những điều xâm phạm đời sống riêng tư của nó, khi ép nó phải nói một câu chuyện mà nó không muốn nói. Đây là tội hình sự nha quý vị, đùa quá hết vui rồi".

Bà Hằng trong livestream mới nhất Ngoài ra, bà Hằng còn nói thêm: "Quản lý hãy trưng sổ tiết kiệm ra, nếu có bằng chứng 180 triệu đó đã gửi ngay từ ngày đầu lúc Hồ Văn Cường nhận giải quán quân thì tôi sẵn sàng đền thêm 1 tỷ đồng. Hứa danh dự, 1 tỷ ngay và luôn. Nếu thật sự có thì chị gái và mẹ Hồ Văn Cường đã không khốn khổ như vậy". Hồ Văn Cường là con nuôi của Phi Nhung Trước đó, tối 9/10, Trang Trần gây chú ý khi đến tận nhà livestream để hỏi Hồ Văn Cường liên quan đến số tiền cát-sê. Trong livestream, cô trực tiếp hỏi nam ca sĩ về việc có nhờ cậy ai đòi tiền giúp mình hay không. Đáp lại, Hồ Văn Cường chỉ biết cúi mặt, không đưa ra bất kỳ phát ngôn nào. Trong khi đó, mẹ của nam ca sĩ nói không có.

Trang Trần tới nhà nam ca sĩ livestream dù vụ việc chẳng hề liên quan gì đến cô Đoạn livestream nhanh chóng nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều người tỏ thái độ không hài lòng trước việc làm này của cô. Họ cho rằng cựu người mẫu đang gây áp lực lên giọng ca sinh năm 2003 cũng như gia đình em. Bên cạnh đó, một số ý kiến nhận định ồn ào này không liên quan đến Trang Trần nên việc cô đến tận nhà livestream hỏi Hồ Văn Cường là không hợp lý. Hiện tại, vụ việc vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Ảnh: Tổng hợp

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/sau-hanh-dong-duoc-cho-la-ep-cung-ho-van-cuong-trang-tran-bi-ba-phuong-hang-reo-ten-doi-kien-tren-livestream-phai-run-ban-bat-vi-li-do-nay-430784.html