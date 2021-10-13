Hồ Văn Cường ồn ào tiền cát sê, Lương Thế Thành phán 'đanh thép' nhưng lại khiến cư dân mạng rùm beng vì lí do này

Hậu trường 13/10/2021 17:48

Phát biểu mới nhất của Lương Thế Thành gây xôn xao MXH.

Đang yên đang lành, Lương Thế Thành bất ngờ phán câu "đanh thép" về tiền khiến MXH xôn xao. Cụ thể, anh viết: "Đồng tiền có thể giải quyết mọi vấn đề trong cuộc sống, nhưng nó cũng dễ dàng làm tha hóa con người. Nhạt. Tiền, tiền, tiền".

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Phát biểu của nam diễn viên gây chú ý

Trong lúc khán giả đang dậy sóng về vụ lùm xùm tiền đi hát của Hồ Văn Cường thì phát biểu về tiền ngay lúc này của nam diễn viên dễ bị soi mói. Anh lập tức lên tiếng về bài đăng trước đó để tránh gây hiểu lầm.

Nam diễn viên điển trai trình bày: "Thôi tôi xin phép xóa status vừa rồi đây. Mọi người hiểu sai ý tôi nên hơi nhạy cảm, nếu để sẽ không hay trong lúc này. Xin lỗi mọi người về sự sơ suất này".

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Ngay sau đó nam diễn viên vội xóa bài đăng để tránh ồn ào

Trước đó, Lương Thế Thành cũng từng gây xôn xao với nội dung bài đăng về vắc xin: "Rồi cũng xong! Bây giờ là đau thương bất nhập luôn rồi! Yên tâm chờ ngày đi làm lại".

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Lương Thế Thành sở hữu gương mặt điển trai

Nam diễn viên điển trai cũng đính kèm bức ảnh chứng nhận đã được tiêm vắc xin ở bên dưới tuy nhiên khán giả đã nhanh chóng phát hiện điểm phi lí trong bức ảnh. Cụ thể, trong ảnh được anh chia sẻ, ngoài hiện thị tiêm 9 mũi vắc xin còn có cả dòng mô tả trạng thái: "Tím ngắt người".

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Nam diễn viên bên bà xã Thúy Diễm

Lương Thế Thành sinh năm 1982 tại Tiền Giang, hiện đang sinh sống và làm việc tại Thành Phố Hồ Chí Minh. Anh được biết đến với vai trò là một diễn viên chuyên nghiệp, sỡ hữu nét diễn duyên dáng cùng với ngoại hình điển trai. Lương Thế Thành hiện tại luôn là cái tên được nhiều đạo diễn quan tâm đến. Hiện tại, anh đang có cuộc sống viên mãn bên bà xã Thúy Diễm và đôi khi lại "chêm" vài câu "tút" gây xôn xao MXH.

Lương Thế Thành khoe tiêm 9 mũi vắc xin trạng thái 'tím ngắt người', tá hỏa đính chính, động thái sau đó gây chú ý

Lương Thế Thành khoe tiêm 9 mũi vắc xin trạng thái 'tím ngắt người', tá hỏa đính chính, động thái sau đó gây chú ý

Lương Thế Thành nhanh chóng lên tiếng đính chính sau khi khoe ảnh tiêm... 9 mũi vắc xin.

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