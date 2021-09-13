Lương Thế Thành khoe tiêm 9 mũi vắc xin trạng thái 'tím ngắt người', tá hỏa đính chính, động thái sau đó gây chú ý

Hậu trường 13/09/2021 08:05

Lương Thế Thành nhanh chóng lên tiếng đính chính sau khi khoe ảnh tiêm... 9 mũi vắc xin.

Lương Thế Thành mới đây bất ngờ khoe ảnh tiêm vắc xin với nội dung: "Rồi cũng xong! Bây giờ là đau thương bất nhập luôn rồi! Yên tâm chờ ngày đi làm lại".

Nam diễn viên điển trai cũng đính kèm bức ảnh chứng nhận đã được tiêm vắc xin ở bên dưới tuy nhiên khán giả đã nhanh chóng phát hiện điểm phi lí trong bức ảnh. Cụ thể, trong ảnh được anh chia sẻ, ngoài hiện thị tiêm 9 mũi vắc xin còn có cả dòng mô tả trạng thái: "Tím ngắt người".

Dân mạng đang tò mò về bức ảnh anh chia sẻ thì nam diễn viên đã có màn giải thích ngay sau đó: "Thấy mắc cười nên post cho mọi người giải trí tí thôi, chứ ở đâu ra tiêm 9 mũi".

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Lương Thế Thành khoe tiêm 9 mũi vắc xin trạng thái 'tím ngắt người', tá hỏa đính chính, động thái sau đó gây chú ý - Ảnh 2

Bài chia sẻ của nam diễn viên gây chú ý và bình luận giải thích sau khi bị dân mạng dò hỏi - Ảnh: Chụp màn hình

Không để lâu, Lương Thế Thành nhanh chóng xóa bài đăng này để tránh phản ứng của dân mạng.

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Nam diễn viên đã xóa bài đăng ngay sau đó - Ảnh: Internet

Trước đó, rất nhiều người nổi tiếng đã tiêm vắc xin hoặc tham gia làm điều phối viên. Hoa hậu H'Hen Niê là một trong những tình nguyện viên tham gia tích cực hoạt động điều phối người dân đến tiêm vắc xin COVID-19 tại nhà thi đấu Phú Thọ (TP.HCM). Chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, nàng hậu cho hay: "H'Hen cảm thấy rất vui khi được tham gia đội nghệ sĩ tình nguyện của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam TP.HCM, tham gia các hoạt động như tặng quà cho bệnh nhân ở khu cách ly, hỗ trợ lấy mẫu, tiêm vắc xin COVID-19 cho người dân thành phố".

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Hoa hậu H'Hen Niê hỗ trợ hướng dẫn người dân tiêm vắc xin tại nhà thi đấu Phú Thọ - Ảnh: Facebook H'Hen Niê

Ngoài H'Hen Niê thì Á hậu Hoàng My cũng từng chia sẻ với Tuổi Trẻ Online về việc hỗ trợ điều phối tiêm vắc xin: "Ngày 21-6, tôi (Hoàng My) bắt đầu hành trình tình nguyện với việc hỗ trợ điều phối tiêm vắc xin, hướng dẫn người dân đăng ký phần mềm sổ sức khỏe điện tử và chăm sóc sau tiêm tại Khu công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè, TP.HCM. Kể từ đó, tôi đã gắn bó 7 ngày với hoạt động này".

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Hoàng My hướng dẫn người dân làm thủ tục, vào vị trí ở điểm tiêm vắc xin nhà thi đấu Phú Thọ - Ảnh: Tuổi Trẻ

"Tôi hỗ trợ tại Khu công nghiệp Hiệp Phước; hỗ trợ tuyến đầu lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 hoặc tiêm vắc xin cho hàng ngàn người dân tại các điểm: khu phố 8, phường Bình Hưng Hòa A (quận Bình Tân); chung cư Imperial Place (quận Bình Tân); nhà thi đấu Phú Thọ; chung cư Ehome 3 (quận Bình Tân)". Nàng Á hậu cho biết thêm.

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