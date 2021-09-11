Việt Hương thông báo bị liệng 'thứ mới' sau màn ném gạch vô nhà, có cả 'ni lông' khiến bà con làng xóm lo lắng hết sức

Hậu trường 11/09/2021 15:27

Khán giả luôn lo lắng và dõi theo Việt Hương khi nữ danh hài chăm chỉ hành thiện giúp đời giữa mùa dịch căng thẳng.

Vừa thông báo bị ném gạch vô nhà, mới đây nữ danh hài Việt Hương đã thông báo bị liệng các loại khác khiến khán giả chú ý. Cụ thể, cô viết: "Cả nhà tối qua quan tâm em, em nhận rất nhiều tin nhắn cũng như đt hỏi thăm Hương khoẻ ko? Hương cám ơn. Việc nhà Hương sáng dậy có nhiều món đc ném, quăng, liệng, thảy qua hàng rào nhà e là bình thường ví dụ 2 chai nước mát, vài cái bánh, 1 ký bao ni lông..."

Ngoài ra, nữ danh hài còn viết thêm: "Thì ngày 10/9 Hương có thấy 1 cục gạch cột chung với thư viết tay em nghĩ cô thảy vào hàng rào cao nên cột vật nặng cho có lực, cô viết cô là người ăn chay trường và xin 50 phần quà cho xóm không phải cho riêng cô. Nên Hương đã chuyển quà tới nhà tặng cô phát giùm cho xóm. Cả nhà ơi hơn 2 tháng Hương và ekip đi cùng bà con nay bắt đầu có những điều ngoài tầm kiểm soát của Hương cũng như sức khỏe của ekip chính đã mệt. Hương chưa đủ kinh nghiệm sẽ học hỏi thêm. Nhưng Hương vẫn nhớ câu. Tiên trách kỷ, hậu trách nhân. Mình sẽ hoàn thiện tốt và tổ chức hay hơn không có những khuyết điểm trong lúc trao tặng lần sau".

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Thông báo của Việt Hương khiến khán giả chú ý

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều khán giả đã vào bình luận rôm rả: "Chúc gia đình em sức khỏe hạnh phúc bên con gái bé nhỏ yêu thương", "Luôn cầu nguyện cho vợ chồng chị và nhóm luôn luôn mạnh khỏe và bình an", "Chị Hương giữ gìn sức khỏe nhé love you"...

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Bình luận của dân mạng

Trước đó, trong buổi lên sóng live "nóng" mới đây, Việt Hương quay lại cảnh trước nhà, kể về việc một người lạ mặt ném viên gạch qua hàng rào vào nhà nữ danh hài: "Sáng nay, có người ném cục gạch vô nhà tôi, có duyên lắm. Tôi sẽ quay cho mọi người xem. Trước sân nhà tôi có một cái hàng rào. Buổi sáng tôi ngủ dậy thấy có người ném cục gạch qua hàng rào vào trước cửa nhà tôi để xin quà". Theo như nữ danh hài cho biết, người này không hề có ý xấu mà chỉ ném gạch vào nhà cô để xin quà: "Trong cục gạch đính kèm tờ giấy ghi số điện thoại, thông tin nhà ở hẻm nào, có con nhỏ ra sao. Mọi người thấy thương không? Khổ lắm".

Nữ danh hài cũng từng khẳng định: "Tôi xin nhắc lại lần nữa, tôi không đi kêu gọi quyên góp tiền. Tôi không kêu gọi bất kỳ một đồng nào. Nhưng có những người quyên góp gạo cho tôi, tôi ăn đâu có hết 10 tấn nên khi chuyển 10 tấn đi, cho người nghèo thì tôi đều có ghi giấy, dán tên đàng hoàng, quý vị coi sẽ thấy rõ".

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Việt Hương rất chăm chỉ làm từ thiện trong thời gian vừa qua

Hiện tại, Việt Hương vẫn dành thời gian cho việc hành thiện giúp đời và nhận nhiều lời khen từ phía khán giả.

Ảnh: Tổng hợp

Đang hành thiện, Việt Hương tá hỏa: 'Có người ném gạch vô nhà, sợ bị chọi bể cửa kính'

Đang hành thiện, Việt Hương tá hỏa: 'Có người ném gạch vô nhà, sợ bị chọi bể cửa kính'

Thông tin Việt Hương chia sẻ đang khiến khán giả quan tâm hết sức.

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