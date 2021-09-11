Một Á Quân 'đình đám' thông báo cả gia đình dính COVID-19, bản thân kẹt ở nước ngoài

Hậu trường 11/09/2021 15:51

Thông báo này của nữ siêu mẫu khiến khán giả lo lắng hết sức

Tuyết Lan bất ngờ thông báo trên MXH gia đình cô gồm mẹ, chị gái và cháu trai một tuổi đều mắc COVID-19. Tuy nhiên điều may mắn là sau khoảng thời gian dài điều trị và tự cách ly, các thành viên trong nhà đều đã khỏi bệnh.

Chân dài đình đám cho hay: "Bây giờ mới hiểu sốt ruột là gì, lo lắng thật sự là gì, khi mình ở xa và không biết gia đình ở nhà đang mệt mỏi như thế nào... Cách đây mấy ngày mẹ báo nhà tháo dây, cả nhà hết bệnh rồi, mới thở phào nhẹ nhõm thấy gia đình mình may mắn quá. Cầu chúc may mắn cho những ai đang lỡ dính bệnh cũng sẽ mạnh mẽ vượt qua được như gia đình của Lan nhé".

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Thông báo của Tuyết Lan khiến khán giả chú ý

Tuyết Lan hiện đang bị "kẹt" lại Singapore từ đầu năm 2020 vì dịch bệnh. Có lẽ vì thế mà khi hay tin gia đình bị nhiễm cô đã rất lo lắng. Hiện tại chân dài nổi tiếng đang học cách thích nghi và tìm kiếm công việc tại nước ngoài để trang trải cho cuộc sống trước khi về nước.

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Tuyết Lan từng bất ngờ cho biết cô đã ly hôn từ tháng 9/2019, khoảng một năm sau đám cưới. Cô và một doanh nhân Việt kiều Mỹ đã quyết định đường ai nấy đi do khác biệt tính cách, trái ngược quan điểm sống. Chân dài 9X chia sẻ họ liên tục bất đồng khi sống chung một mái nhà, khiến cả hai cảm thấy ngột ngạt.

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Khán giả mong cả gia đình cô bình an

Tuyết Lan tên thật là Nguyễn Thị Tuyết Lan là một Người mẫu người Việt Nam, cô là người mẫu Việt Nam trưởng thành sau cuộc thi truyền hình thực tế Vietnam's Next Top Model 2010 hiếm hoi hoạt động trong ngành công nghiệp thời trang tại Mỹ và Singapore.

Ảnh: Tổng hợp

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