Rò rỉ tin 'khủng' nghệ sỹ H.L 'lẻn' ra ngước ngoài, do con trai sắp xếp, tránh hạn 'sao kê' ập xuống đầu

Hậu trường 11/09/2021 08:34

Dân mạng đang xôn xao nam diễn viên đình đám này đã qua Mỹ giữa bão sao kê chiếu tràn showbiz, thực hư thế nào?

Trong lúc khán giả đang hóng ngày, hóng đêm lùm xùm sao kê của các ngôi sao đình đám VBiz thì bỗng dưng trên MXH lan truyền tin đồn nam nghệ sỹ có tên H.L đã qua Mỹ êm thấm.

Rò rỉ tin 'khủng' nghệ sỹ H.L 'lẻn' ra ngước ngoài, do con trai sắp xếp, tránh hạn 'sao kê' ập xuống đầu - Ảnh 1

Cụ thể, các tài khoản mạng chuyền tai nhau rằng nam diễn viên này đã được con trai lo qua Mỹ, bỏ lại sau lưng bao lùm xùm mà anh đã vướng phải trong thời gian vừa qua. Đặc biệt, vụ sao kê của anh vẫn chưa rõ ràng và làm thỏa lòng công chúng.

Rò rỉ tin 'khủng' nghệ sỹ H.L 'lẻn' ra ngước ngoài, do con trai sắp xếp, tránh hạn 'sao kê' ập xuống đầu - Ảnh 2

Rò rỉ tin 'khủng' nghệ sỹ H.L 'lẻn' ra ngước ngoài, do con trai sắp xếp, tránh hạn 'sao kê' ập xuống đầu - Ảnh 3

Dân mạng đồn nhau rằng diễn viên này đã sang Mỹ êm thắm

Nhiều dân mạng khi nghe thông tin này đã tràn vào các diễn đàn bình luận, đoán già đoán non: "Đi thật sao? Còn sao kê minh bạch thì sao?", "Tính lẻn êm qua Mỹ à?", "Hy vọng đây chỉ là tin đồn"...

Trước đó, nhà đài VTV cũng đã lên tiếng về vấn đề sao kê rùm beng MXH này. Chương trình gọi thẳng tên Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và nhắc đến việc khán giả yêu cầu những ngôi sao này nên sao kê minh bạch tiền từ thiện trong suốt thời gian qua.

Cụ thể, trên bản tin, nam MC đặt vấn đề như sau: “Thưa quý vị, có lẽ chưa bao giờ cụm từ ‘sao kê’ được nhắc nhiều đến như thế từ trên mạng xã hội cho đến báo chí trong những ngày gần đây. Đó là cụm từ mà nhiều người đã dùng để bình luận vào các bài viết của một số nghệ sĩ nổi tiếng như là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Trấn Thành để yêu cầu họ minh bạch số tiền quyên góp làm từ thiện. Yêu cầu sao kê mạnh mẽ tới nỗi các nghệ sĩ người thì phải lên tiếng trần tình, người thì chọn cách khóa bình luận của khán giả”.

Rò rỉ tin 'khủng' nghệ sỹ H.L 'lẻn' ra ngước ngoài, do con trai sắp xếp, tránh hạn 'sao kê' ập xuống đầu - Ảnh 4
Nhà đài VTV cũng đã lên tiếng vụ lùm xùm từ thiện của các 'ngôi sao' thời gian qua

Sau đó, MC nhà đài dẫn chứng hoạt động của các ngôi sao thời gian qua: “Truy cập vào fanpage có hơn 18 triệu lượt theo dõi của Trấn Thành có thể thấy hàng loạt yêu cầu sao kê của khán giả. Nguyên nhân là do Trấn Thành từng kêu gọi quyên góp được 9,4 tỷ đồng để giúp đỡ bà con miền Trung nhưng lại chậm thông báo tiền đã được chuyển cho ai, vào lúc nào. Đến nay, MC này đã khóa tính năng bình luận trên fanpage của mình. Tương tự, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị nhiều cư dân mạng vào Facebook yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Trước đó, nam ca sĩ đã bị một doanh nhân tố số tiền kêu góp cho tài khoản lên đến 96 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn so với con số mà anh từng công bố. Còn Thủy Tiên, người lăn xả vào vùng lũ giúp bà con gặp nạn nay lại phải khóc trên livestream khi giải thích vì sao chưa thể sao kê cụ thể việc đã sử dụng hơn 100 tỷ tiền kêu gọi từ thiện ra sao”.

Hiện tại, tin đồn nam diễn viên đình đám này đã sang Mỹ vẫn gây xôn xao MXH.

Ảnh: Tổng hợp

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