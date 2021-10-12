Trong 5 ngày tới, 3 con giáp được bề trên soi sáng, làm chơi mua nhà sắm xe thật, có LỘC bất ngờ từ ngôi sao may mắn

Tâm linh - Tử vi 12/10/2021 09:39

3 con giáp đón vận may, làm đâu thắng đó trong thời gian tới.

Tuổi Sửu

Người tuổi Sửu là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làm. Tuy nhiên, nhược điểm của con giáp này là họ khá bảo thủ, cố chấp. Đôi khi, họ không muốn lắng nghe hay tiếp thu những ý kiến trái chiều. Gần đây, bạn gặp khá nhiều khó khăn trong công việc. Thời cuộc thay đổi, sự nghiệp của họ cũng bị biến động nhiều. Tuy nhiên, dù khó khăn đến mức nào, họ vẫn giữ vững tâm tinh thần và tự tìm kiếm những cơ hội phù hợp với bản thân mình.

Trong 5 ngày tới, con giáp này được sao tốt chiếu mệnh nên tài vận không ngừng đi lên. Được gia đình và bạn bè ủng hộ, họ có những bước tiến vượt bậc trong sự nghiệp. Người sinh năm này sẽ chứng minh được tài năng của bản thân mình. Người tuổi Sửu cũng có cơ hội tiếp cận những khách hàng tiềm năng. Nhiều người sẽ tìm đến đề nghị hợp tác với họ. 

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Sửu là con giáp mạnh mẽ, ngay thẳng, dám nghĩ dám làmẢnh minh họa: Internet

Tuổi Thân

Người cầm tinh con Khỉ thường được biết đến với tính cách hiền lành, nhã nhặn nhưng cũng cương nghị và thực tế. Con giáp này sống khá thực dụng, không mơ mộng cũng như không quá tham vọng. Dù gặp bao nhiêu khó khăn, vấp ngã, họ cũng không ngừng vươn lên.

Trong 5 ngày tới, tài lộc của người tuổi Thân vượng hơn thấy rõ. Con giáp này được quý nhân phù trợ nên phúc lộc dồi dào, làm đâu gặt đấy. Vào thời điểm này, họ đạt được thành tích tốt trong công việc nên được cấp trên trọng dụng. Người tuổi này làm kinh doanh cũng chốt được nhiều đơn hàng, ký được hợp đồng mới. Nhờ nỗ lực không ngừng, con giáp này làm đâu thắng đấy, thu nhập dồi dào hơn thời gian trước.

Tuổi Hợi

Theo tử vi, người tuổi Hợi ngay thẳng, chính trực, trọng nghĩa, khinh tài. Họ nói ít, làm nhiều và thường suy tính kỹ lưỡng trước khi bắt đầu làm một việc gì đó. Trên thực tế, người tuổi này không ngại khó khăn trước mắt. Bởi họ hiểu rằng nếu muốn có được một cuộc sống tốt đẹp thì bản thân họ phải cố gắng, nỗ lực vươn lên. Sự nghiệp của người tuổi Hợi gần đây cũng gặp khá nhiều khó khăn. Dù có cố gắng đến mức nào, họ cũng không được cấp trên ghi nhận. Một số dự án gặp trục trặc khiến con giáp này mất nhiều tiền của, công sức.

Tuy nhiên, trong 5 ngày tới, sự nghiệp của con giáp may mắn có nhiều điểm sáng. Tài vận của họ lúc này cũng tốt hơn. Họ nên tích cực giao lưu, kết giao với bạn bè để có thể nhận được những cơ hội tốt hơn trong công việc. Người tuổi này từng bước vươn lên trong công việc, có cơ hội thăng tiến rộng mở. Tuy nhiên, đây không phải là thời điểm tốt để họ đầu tư mạo hiểm. 

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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