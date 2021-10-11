Sắm xe, mua nhà trong tầm tay, 3 con giáp cực may mắn trong 4 ngày tới, TÀI LỘC vây quanh, giàu sang trọn đời

Tâm linh - Tử vi 11/10/2021 12:26

3 con giáp đón vận may bất ngờ, giàu sang ít ai sánh bằng.

Tuổi Thìn

Người tuổi Thìn nổi tiếng thông minh và có đầu óc nhạy bén. Trong công việc, con giáp luôn giữ một thái độ nghiêm túc. Họ sống điềm đạm, không quá tham vọng và nhìn chung là người tốt. Theo tử vicho biết trong 4 ngày tới đây, người cầm tinh con Rồng dễ được trời cao phù trợ. Họ có tư chất thông minh lại có thêm sự trợ giúp của ơn trên nên dễ đạt được nhiều thành tựu lớn. Nếu bản mệnh có quyết tâm thì việc gì cũng sẽ thành. Nhờ đó mà vận mệnh ngày càng suôn sẻ, cuộc đời may mắn hanh thông, lúc nào cũng vui vẻ hạnh phúc. Trong thời gian tới phương diện tài lộc của dấu hiệu phát triển quá rõ ràng. Chỉ với việc làm tốt nhiệm vụ của mình là Thìn đã đủ ăn đủ tiêu rồi. Nếu muốn bứt phá bạn chỉ cần cố gắng thêm một chút là được.

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 Thìn nổi tiếng thông minh và có đầu óc nhạy bén - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Sửu

Tử vi ngày mới cho biết người tuổi Sửu vốn sinh ra để theo đuổi sự hoàn hảo. Trong bất cứ công việc gì họ cũng muốn phải hoàn thành tốt nhất. Trong ngày tới đây bạn là một trong những con giáp có phúc khí nhất. Đặc biệt, trong thời gian này cả tình duyên hay sự nghiệp của người tuổi Sửu đều vô cùng viên mãn. Người cầm tinh con Trâu luôn muốn vươn lên những đỉnh cao mới. Trong thời gian này nhìn chung, cuộc đời của bạn luôn có quý nhân song hành, ngày càng suôn sẻ, chẳng bao giờ lo thiếu tiền tiêu. Nhất là với những người làm kinh doanh buôn bán thì càng dễ dàng thay đổi số phận của mình, người tuổi Sửu hãy nắm lấy cơ may này để tạo tiền đề phát triển cho tương lai tốt đẹp hơn.

Tuổi Tý

Tháng 6 âm lịch là thời điểm người tuổi Tý có cơ hội bứt phá vươn lên. Có rất nhiều yếu tố thuận lợi giúp cho bạn có thể tháo gỡ những vướng mắc trong cuộc sống hay trong công việc. Nếu đã vạch ra cho mình mục tiêu và đích đến thì đây chính là lúc mà bạn đạt được nó. Trong 4 ngày tới, cả công việc và sự nghiệp của con giáp may mắn đều trôi chảy. Thêm nữa, bạn nhận được sự yêu mến và giúp đỡ của nhiều người xung quanh nên được giao cho nhiều cơ hội để tự khẳng định mình. Không chỉ vậy, bạn là người cởi mở, lạc quan nên luôn đem đến nguồn năng lượng tích cực cho tập thể. Xét về tài lộc, tuổi Tý có nhiều thời cơ để mở rộng quan hệ khách hàng. Vì vậy mà công việc làm ăn rất thuận lợi giúp bạn có tiền mua nhà, mua xe.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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