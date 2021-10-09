Từ 11/10, 3 con giáp được THẦN TÀI ghé thăm nhà, quý nhân giúp đỡ trong mọi công việc, TĂNG lương vù vù

Tâm linh - Tử vi 09/10/2021 07:43

3 con giáp chuẩn bị đón điềm lành, tài lộc ào ạt vào túi trong thời gian tới.

Tuổi Tý

Tuổi Tý từ ngày 11/10 bước vào vận may cực đỉnh, kiếm tiền như nước. Con giáp được sự trợ giúp của Mẹ Quan Âm, làm việc gì cũng thuận lợi. Tuổi Tý lại có độ nhạy bén cao, chỉ cần nhận thấy cơ hội tốt sẽ không để tuột mất, sau ngày hôm nay tài lộc tăng vọt, của cải đầy nhà. Đồng thời, dựa vào sự khéo léo của bản thân, con giáp may mắn lại được sự ủng hộ của sếp thì sự nghiệp chắc chắn sẽ hanh thông. Bạn hãy luôn giữ tinh thần tỉnh táo, nhạy bén, sẽ được lãnh đạo trọng dụng, cơ hội đạt đỉnh cao danh vọng, tài lộc đang đến rất gần. Trong chuyện tình duyên, sẽ có một người tốt với bạn xuất hiện và họ còn giúp đỡ con giáp rất nhiều trong cuộc sống.

con giap
Tý lại có độ nhạy bén cao, chỉ cần nhận thấy cơ hội tốt sẽ không để tuột mất - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Tuổi Hợi ít để tâm chuyện thị phi, giữ mối quan hệ với mọi người rất tốt. Từ 11/10, tài lộc hanh thông, nếu con giáp nắm bắt được vận may cuộc sống sẽ nở hoa. Trong khi nhiều ngành nghề khác bị đình trệ thì con giáp may mắn vẫn liên tiếp có cơ hội trong công việc. Vì vậy, tiền đổ về nhiều tỉ lệ thuận với nỗ lực của bạn. Những nguồn đầu tư tài chính của tuổi Hợi cũng đến ngày đâm hoa kết quả, bạn đã có thể tích lũy một số tiền lợi nhuận khổng lồ cho kế hoạch lâu dài. Thời gian tới, cơ hội kiếm tiền rất nhiều, nhưng đừng vì ham việc lại quên ăn uống đầy đủ. Chỉ cần chăm sóc bản thân thật tốt thì làm việc gì cũng thành công.

Tuổi Thìn

Theo tử vi, thời gian trước do có tiểu nhân ám hại nên bạn làm việc đổ mồ hôi nước mắt cũng chỉ kiếm được một khoản nhất định. Nhưng từ 11/10 tuổi Thìn sẽ khác, nhờ ông bà độ mạng, một khi cơ hội đến, không chỉ đào hoa vượng mà số mệnh của nhiều người sẽ thêm phú quý, giàu sang không ngừng. Từ đây, việc đầu tư và quản lý tài chính của tuổi Thìn không bị cản trở, thu nhập vượt ngoài mong đợi. Đồng thời con giáp phải biết cách tổ chức và sử dụng tiềm năng của bản thân. Chăm chỉ làm việc, điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Bên cạnh đó, bạn còn được tăng lương, tăng thưởng. Tiền bạc của nả thiên hạ đổ về túi xài đến sang năm vẫn còn dư.

Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm cho quý độc giả

Từ khóa:   xem tử vi tử vi con giáp may mắn

TIN MỚI NHẤT

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 33 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Ô tô con bất ngờ lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt khiến nhiều người bị thương

Video 1 giờ 33 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 47 phút trước
Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Tài tử 'Bộ Bộ Kinh Tâm' Ngô Kỳ Long bất ngờ tuyên bố ngừng đóng phim

Sao quốc tế 1 giờ 48 phút trước
Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 3 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

'Không Thể Thay Thế' bùng nổ, liệu có lập thành tích hơn 'Đầu Xuân Tươi Sáng'?

Sao quốc tế 2 giờ 19 phút trước
Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Sofa Italia tại Nội thất Mê Linh: Dấu ấn chất liệu trong không gian hiện đại

Không gian sống 2 giờ 28 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Vận Số Hoàng Kim, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến vùn vụt, thu nhập tăng nhanh đến chóng mặt, gánh lộc về nhà trong tháng 9 âm lịch

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Kể từ ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng

Tử vi 99 ngày tới, 3 con giáp TỎA VẦNG HÀO QUANG, gặp đại vận Trời ban, tích lũy gia sản, Tài Lộc đầy đủ, khí thế vô cùng