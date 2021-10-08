Hai ngày cuối tuần (9 - 10/10/2021), 3 con giáp đạp trúng hố vàng, vận khí càng ngày càng vượng, đón LỘC bất ngờ

Tâm linh - Tử vi 08/10/2021 11:43

3 con giáp đón vận may bất ngờ, chưa kể sự nghiệp phất lên vùn vụt.

Tuổi Sửu

Không chỉ thu nhập của con giáp tuổi Sửu tăng lên đáng kể mà tài vận cũng luôn có chuyển biến tốt. Bạn thường nhận được những bất ngờ vui vẻ, hoàn thiện cuộc sống hạnh phúc của mình. Theo tử vi, người tuổi Sửu vô cùng sắc sảo. Dù làm việc gì thì trong lòng họ đều có những điểm mấu chốt, nếu vượt qua ranh giới này thì họ sẽ không làm.

Nếu kiếm được tiền mà làm trái lương tâm thì họ cũng từ bỏ. Con giáp tuổi Sửu được hỗ trợ đắc lực bởi ngôi sao may mắn. Hai ngày cuối tuần, vận may đến với người tuổi Sửu. Họ thu về nhiều tài lộc, rủng rỉnh ngân khố. Và từ khi có con cái thì vận khí của họ sẽ ngày càng vượng, có thể nói là phúc từ trên trời rơi xuống. Họ sẽ có cơ hội làm giàu và có thể giàu lên trong một sớm một chiều.

con giap
 Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Tý

Theo tử vi, người tuổi Tý luôn ngay thẳng, lạc quan. Họ luôn thích giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Về mặt tình cảm họ không thể chịu đựng được những giọt nước mắt của người khác. Hai ngày cuối tuần này, trời sinh tài lộc dồi dào, tiền bạc rủng rỉnh, mọi việc suôn sẻ, đáp ứng mọi yêu cầu! Sự nghiệp như cá gặp nước, có quý nhân phù trợ, gia đạo trong tương lai. giàu sang vào nhà, gia đình sẽ không lo cơm ăn áo mặc.

Con giáp này có thể hoàn toàn hóa giải những điều không may mắn, xui xẻo trước đây để có được cuộc sống sung túc. Ngoài ra, vận tình cảm của người tuổi Tý cũng thuận lợi khó ai bì kịp, người cô đơn có thể thoát khiếp kiếp độc thân, nhanh chóng gặp được ý trung nhân.

Tuổi Thân

Theo tử vi, những người tuổi Thân sắp đón nhận nhiều sự kiện vui vẻ. Đối với những con giáp còn độc thân thì đào hoa sẽ đến, quan hệ với người khác phái suôn sẻ, có nhiều tình ý. Con giáp tuổi Thân cũng nắm bắt được cơ hội để phát tài, phát lộc, nếu là người làm buôn bán, kinh doanh thì đơn hàng đến tơi tới.

Thời gian tới, tài lộc của người tuổi Thân càng ngày càng vượng, dễ kiếm được khoản tiền lớn, không ngừng làm đầy "ngân khố" của mình. Thời gian này, người tuổi dần sẽ mở ra cánh cửa mùa xuân của cuộc đời, sự nghiệp hanh thông, cuộc sống tốt đẹp, nhất là về tài lộc. Ngoài ra, bạn còn nhanh chóng có được sự thành công trong công việc cũng như giàu có về vật chất và hạnh phúc trong tình cảm gia đình.

(*) Thông tin trong bài chỉ mang tính chiêm nghiệm, tham khảo

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