Đúng 2 tháng tới, 3 con giáp tạm biệt NHÀ LÁ, mua BIỆT THỰ, sắm ô tô trong tầm tay, tiền của hơn người trong thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 07/10/2021 10:09

3 con giáp đón vận may lớn, cuộc sống thay đổi 180 độ.

Tuổi Thìn

Năm 2021, người tuổi Thìn bước vào cục diện lục hợp, mặc dù có lợi cho tài vận và vận khí nhưng do có tiểu nhân ám hại nên ảnh hưởng đến vận thế. Đúng 2 tháng tới, do có cát tinh soi chiếu, cộng với sự nhanh nhẹn của con giáp này nên dường như những cơ hội may mắn nhất, tốt nhất đều rơi tay người tuổi Thìn. Chỉ cần kiên trì ắt sẽ thu được những kết quả tốt nhất. Vận khí của người tuổi Thìn từ trước đến nay vô cùng dồi dào, cho dù làm ở bất cứ ngành nghề nào cũng đều thu về thành tựu xuất sắc, không phải buồn phiền vì tiền bạc. Chưa kể con giáp còn có quý nhân bên cạnh soi đường dẫn lối nên làm đâu thắng đó, tiền tài dư dả quanh năm.

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Vận khí của người tuổi Thìn từ trước đến nay vô cùng dồi dào - Ảnh minh họa: Internet

Tuổi Hợi

Con giáp này vào những tháng trước đây không có sự phát triển rõ ràng nào trong cuộc sống, thậm chí còn phát sinh mâu thuẫn trong công việc, làm ảnh hưởng đến thu nhập. Thời gian tới, do vận quý nhân hưng phát , cao nhân dẫn đường chỉ lối, người tuổi Hợi có thể thay đổi cục diện, thu về không ít thành công và nhanh chóng trở nên giàu có. Thời gian trước đây, công việc của người tuổi Dần có nhiều biến động, mọi thứ khó khăn, bấp bênh, thu nhập giảm sút. Đúng 2 tháng tới, do có Thần Tài soi sáng nên vận thế khởi sắc, công việc trở nên ổn định. Các khoản thu nhập của con giáp này cũng vì thế mà tăng cao, con giáp này không còn phải lo lắng vì cơm áo gạo tiền nữa.

Tuổi Dậu

Người tuổi Dậu thông minh, cơ trí, cho dù ở bất cứ lĩnh vực cũng có thể vươn lên vị trí đứng đầu và có được thành công khiến người khác phải ngưỡng mộ. Năm 2021 người tuổi Dậu bước vào cục diện Thái Tuế tương hợp, có được sự hỗ trợ của Thái Tuế, vận thế của con giáp này tương đối hanh thông nhưng do thời gian trước đây gặp phải hạn tiểu nhân nặng nề nên công việc gặp không ít trở ngại. Đúng 2 tháng tới, do có cát tinh nhập mệnh, áp chế được hạn tiểu nhân nên rất nhiều mặt trong cuộc sống có sự cải thiện đáng kể. Con giáp này có thể nhanh chóng chuyển bại thành thắng, gặp hung hóa cát, làm việc gì cũng suôn sẻ và nhận được tin vui về việc tăng chức tăng lương.

*Bài viết chỉ mang tính chất tham khảo, chiêm nghiệm 

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